Уважаемые горожане!

Примите мои искренние поздравления с Днём России! Наша страна обладает тысячелетней историей и уникальным наследием, она стала общим домом для многих народов, традиции и культура которых являются общенациональным достоянием.

Главное богатство и опора Российского государства – это люди. Успехи России – это достижения миллионов её граждан. Мы испытываем искреннюю гордость за нашу страну, чувствуем сопричастность к её судьбе, вносим вклад в её процветание. От всех нас зависит, какой мы увидим Россию завтра.

Дорогие стерлитамакцы! От всего сердца желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо Отечества, республики и города! С праздником! С Днём России!

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104