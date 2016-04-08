В азарте доигралась
Прокуратура г.Стерлитамака утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летней Марии Пименовой.
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённые группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, с декабря прошлого по февраль настоящего года Пименова в одном из жилых домов по улице Сакко и Ванцетти организовала и проводила азартные игры с использованием игровых автоматов.
Незаконная игровая деятельность была пресечена полицейскими, которыми в ходе обыска изъяты 21 игровой аппарат, 6 покерных столов, рулетка и иное игорное оборудование. Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления. Прокуратура направила уголовное дело в суд.