В Башкирской содовой компании полным ходом идут работы по модернизации оборудования

На предприятии близятся к завершению мероприятия по замене автоматической линии розлива белизны. Общая стоимость проекта составит порядка 40 миллионов рублей.

Компанией была проведена большая работа по подбору новейшего оборудования для цеха производства и упаковки отбеливающего средства «Белизна». Сейчас идёт монтаж автоматической выдувной машины с устройством паризон-контроля для регулирования толщины стенок бутылки. Следующий этап мероприятий – замена полуавтоматической машины розлива на более современную, которая предусматривает рециклинг отходов, образующихся в процессе производства.

– На предприятии постоянно ведётся модернизация оборудования, на всех производствах Башкирской содовой компании внедряются инновации и новейшие технологии. Проводимая реконструкция в цехе по розливу белизны – это лишь часть инвестиционной программы компании на 2017 год. Помимо этого, полным ходом идёт замена колонного оборудования. В ближайшее время планируется реализовать проект по установке новой фасовочной линии в отделении очищенного бикарбоната натрия в герметичную упаковку по 25 и 40 кг, что приведёт к улучшению товарного вида продукции. Наша компания целенаправленно с каждым годом увеличивает объём инвестиционных затрат, что позволяет не только удерживать лидерство в стране по производству ряда ключевых продуктов, но и успешно конкурировать с зарубежными производителями, – говорит заместитель генерального директора по технической политике БСК Фёдор Афанасьев.

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