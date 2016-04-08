В республике отражается вся Россия
12 июня отмечается День России. В нашей стране 85 субъектов, и каждый имеет свою особенность, вносит свой вклад в могущество государства. Рассмотрим, как выглядит наша республика на федеральном уровне, в чем уникальность и сила Башкортостана.
История праздника Дня России
Это один из самых молодых государственных праздников нашей страны, и связан он с принятием в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Год спустя, 12 июня 1991 года, состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР (тогда еще республики в составе СССР). А в 1992 году дата стала праздничной. Официальное название — День принятия Декларации о государственном суверенитете России — праздник получил в 1994 году. С 2001 года носит название День России.
В Башкортостане в честь праздника проводятся различные торжественные мероприятия, сабантуи, соревнования наездников, в столице республики Уфе отмечают еще и День города.
Сильный регион — опора России
Россия сильна своими регионами. Башкортостан в этом плане традиционно находится в лидерах. Это один из передовых индустриальных, нефтедобывающих и сельскохозяйственных субъектов Российской Федерации, центр химической промышленности и машиностроения.
Представляя отчет о результатах деятельности Правительства Башкортостана за 2016 год, Глава республики Рустэм Хамитов сказал:
— Главным достижением считаю положительную динамику основных макроэкономических показателей, укрепление финансовой устойчивости, выполнение всех социальных обязательств. Промышленное производство по итогам 2016 года выросло на 2,6 процента. В сельском хозяйстве рост составил около одного процента. По индексу объема инвестиций в основной капитал — 104,2 процента — республика вышла в лидеры в Приволжском федеральном округе.
На общероссийском фоне республика выглядит достойно в части развития предпринимательства. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составляет более 30%, в стране этот показатель — 20%.
— В прошлом году республика заняла первое место в конкурсе среди регионов России по объему полученных федеральных средств для помощи малому бизнесу в моногородах. Это лидерство мы закрепили и в этом году, — отметил Рустэм Хамитов.
В республике созданы две территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — Кумертау и Белебей. Это пилотные площадки, глядя на которые будут подтягиваться другие регионы.
Рейтинговые позиции Башкортостана на федеральном уровне
Наша республика занимает первое место в стране по первичной нефтепереработке, производству кальцинированной соды, бензина и дизельного топлива, авиационных двигателей. Второе место в России по производству синтетического каучука,этилена, пластмасс, электродвигателей. Третье — по производству каустической соды, технической газовой серы, а также вертолетов и автобусов.
Первое место — по поголовью крупного рогатого скота, производству говядины, меда, кумыса. Второе — по производству молока, овощей закрытого грунта. Пятое — по производству картофеля.
По данным РИА «Рейтинг», находящегося в структуре государственного медиагиганта «Россия сегодня», Башкортостан улучшил свои позиции по итогам социально-экономического развития регионов. Республика в 2015 году находилась на 10 месте. В 2016-м поднялась на два пункта и занимает в настоящее время восьмое место. В лидирующей тройке — Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Рейтинг оценки регионов включает в себя такие ключевые показатели, как масштаб экономики, её эффективность, а также бюджетную и социальную сферу.
Согласно представленным данным, объемы производства товаров и услуг в прошлом году в республике составили 1870,67 млрд рублей, консолидированного бюджета — 195,17 млрд рублей (для сравнения в 2015 году 144 млрд рублей). В подавляющем большинстве российских регионов год был закрыт с дефицитом консолидированного бюджета и только в 29 регионах — с профицитом (превышение доходов над расходами). Лидером по объему профицита стала Москва, следом идут Республика Башкортостан, Московская область и Алтайский край.
Доля прибыльных предприятий в республике достигла в прошлом году 79,5 процента. Хороших показателей удалось достичь и в социальной сфере. Денежные доходы населения превысили в 2,2 раза стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
Республика входит в высокую группу рейтинга субъектов РФ по качеству управления региональными финансами. И занимает седьмое место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства. По данным российского кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», за республикой четвертое место по минимальным экономическим рискам и восьмое — по минимальным финансовым рискам.
Башкортостан занимает первое место по количеству библиотек и театров.
Наряду с экономикой важно развитие культурных, этнических связей. Главное богатство и достижение республики — это жизнь в мире и согласии ее многонационального народа. Во время одного из визитов в республику Президент России Владимир Путин сказал: «В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой народов».
Россия — моя история
В преддверии Дня России наша республика станет первым после столицы регионом, где будет реализован общероссийский проект «Россия – моя история!». По мнению и.о. вице-президента Академии наук РБ Айтугана Акманова, принять такой крупный проект нам посчастливилось благодаря уникальной истории Башкортостана.
В уфимском павильоне ВДНХ развернут исторический парк. Посетители смогут познакомиться с 1000-летней историей страны.
Как отмечают организаторы, выбор Башкортостана в качестве первого субъекта России, где будет представлена выставка, не случаен. Руководство республики уделяет приоритетное значение образовательным проектам, особенностью региона является многонациональность и многоконфессиональность.
Изюминкой выставки в Уфе будет рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана. В экспозицию войдут видеопроекционные коллажи о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля, мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края и многое другое. Особое внимание уделено доблести и подвигам башкирских героев, истории православия и ислама.
В скором времени мультимедийные исторические парки откроют во многих городах страны: в Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Ставрополе, Казани и других. В каждом из них будет представлено четыре экспозиции. «Рюриковичи», «Романовы», «1914–1945: От великих потрясений к Великой Победе», «От Победы в Великой Отечественной войне до 2017 года».
Организаторы называют выставку настоящим «живым» учебником истории России.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 10 июня 2017 года)
Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».