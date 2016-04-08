Вас встречает «Вежливая регистратура»

Оптимизация приносит свои плоды

Очередной шаг, направленный на улучшение качества оказания медицинской помощи населению, сделан в некоторых лечебных учреждениях Стерлитамака. Накануне Дня медицинского работника мы встретились с заместителем главного врача по оказанию первичной медико-санитарной помощи городской больницы № 3 Эльвирой Рашитовной Гильвановой, которая рассказала газете о некоторых нововведениях, связанных с поликлиническим обслуживанием пациентов.

– В 2017 году Минздравом РБ учреждениям здравоохранения было предложено изменить формат работы регистратуры. Суть изменений состоит в том, чтобы регистратора-универсала заменить несколькими сотрудниками, каждый из которых будет отвечать только за определённый участок работы. Если раньше работник регистратуры был вынужден совмещать общение с пациентом через окошко с поиском медкарты и ответами на телефонные звонки, то сегодня у каждого регистратора появилась своя узкая специализация. Работа в режиме «и швец, и жнец, и на дуде игрец» приводила к возникновению очереди и низкой эффективности работы регистратора. А ведь давно известно, что как театр начинается с вешалки, так и поликлиника начинается с регистратуры.

Мы уже реформировали работу нашей регистратуры. Теперь за стойкой у нас работает отдельный сотрудник в ярком галстуке, который общается непосредственно с пациентами, пришедшими в поликлинику.

В утренние часы и часы максимальной загрузки поликлиники посетителям помогает сориентироваться в ситуации администратор зала, который владеет всей информацией: кто из врачей принимает, кто находится в отпуске или на учёбе, каковы условия приёма пациентов к тем или иным узким специалистам. Администратор ответит на все организационные вопросы, поможет записаться на приём к специалисту через инфомат.

Отдельный сотрудник отвечает на телефонные звонки, поступающие от населения. У нас в поликлинике уже работает колцентр: два сотрудника отвечают на звонки, поступающие на короткий номер 09383, по которому можно записаться к терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу. Совсем скоро к ним присоединится оператор, отвечающий на городской номер регистратуры поликлиники. Надо отметить, что у операторов колцентра уже сегодня очень высокая производительность.

Ещё один сотрудник занимается только поиском амбулаторных карт в картохранилище.

Работа в формате «Открытой» или «Вежливой регистратуры» во втором корпусе поликлиники горбольницы № 3 позволяет избегать больших очередей, сутолоки, нервозности и напрямую влияет на качество оказания первичной медицинской помощи населению.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 июня 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104