Вас встречает «Вежливая регистратура»
Оптимизация приносит свои плоды
Очередной шаг, направленный на улучшение качества оказания медицинской помощи населению, сделан в некоторых лечебных учреждениях Стерлитамака. Накануне Дня медицинского работника мы встретились с заместителем главного врача по оказанию первичной медико-санитарной помощи городской больницы № 3 Эльвирой Рашитовной Гильвановой, которая рассказала газете о некоторых нововведениях, связанных с поликлиническим обслуживанием пациентов.
– В 2017 году Минздравом РБ учреждениям здравоохранения было предложено изменить формат работы регистратуры. Суть изменений состоит в том, чтобы регистратора-универсала заменить несколькими сотрудниками, каждый из которых будет отвечать только за определённый участок работы. Если раньше работник регистратуры был вынужден совмещать общение с пациентом через окошко с поиском медкарты и ответами на телефонные звонки, то сегодня у каждого регистратора появилась своя узкая специализация. Работа в режиме «и швец, и жнец, и на дуде игрец» приводила к возникновению очереди и низкой эффективности работы регистратора. А ведь давно известно, что как театр начинается с вешалки, так и поликлиника начинается с регистратуры.
Мы уже реформировали работу нашей регистратуры. Теперь за стойкой у нас работает отдельный сотрудник в ярком галстуке, который общается непосредственно с пациентами, пришедшими в поликлинику.
В утренние часы и часы максимальной загрузки поликлиники посетителям помогает сориентироваться в ситуации администратор зала, который владеет всей информацией: кто из врачей принимает, кто находится в отпуске или на учёбе, каковы условия приёма пациентов к тем или иным узким специалистам. Администратор ответит на все организационные вопросы, поможет записаться на приём к специалисту через инфомат.
Отдельный сотрудник отвечает на телефонные звонки, поступающие от населения. У нас в поликлинике уже работает колцентр: два сотрудника отвечают на звонки, поступающие на короткий номер 09383, по которому можно записаться к терапевту, педиатру, гинекологу, стоматологу. Совсем скоро к ним присоединится оператор, отвечающий на городской номер регистратуры поликлиники. Надо отметить, что у операторов колцентра уже сегодня очень высокая производительность.
Ещё один сотрудник занимается только поиском амбулаторных карт в картохранилище.
Работа в формате «Открытой» или «Вежливой регистратуры» во втором корпусе поликлиники горбольницы № 3 позволяет избегать больших очередей, сутолоки, нервозности и напрямую влияет на качество оказания первичной медицинской помощи населению.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 17 июня 2017 года)
Марина ВОРОНОВА