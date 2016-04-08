VI Открытый чемпионат России по пахоте

Трактор-шоу и «Живая ферма» ждут зрителей

Нынешним летом Башкортостан станет одной из главных площадок для обсуждения новейших достижений АПК, местом налаживания контактов, знакомства с новыми агротехнологиями и образцами сельхозтехники – с 30 июня по 1 июля в Уфимском районе пройдёт VI Открытый чемпионат России по пахоте. На всероссийское соревнование съедутся механизаторы со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Как идёт подготовка – на этот и многие другие вопросы ответили министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов и заместитель начальника управления взаимодействия со СМИ и общественными организациями АО «Росагролизинг» Алексей Троицкий.

Башкортостан стал местом проведения чемпионата 2017 года в итоге серьёзного отбора среди российских регионов.

Организаторы мероприятия – Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ и АО «Росагролизинг» – постарались составить насыщенную программу, которая будет интересна и профессионалам, и обычным посетителям всех возрастных групп. В частности, запланировано множество деловых и культурно-развлекательных мероприятий: конференции, совещания, «круглые столы» по отраслевым направлениям развития АПК с участием представителей органов исполнительной власти, лидеров профильных объединений и общественных организаций регионов России, а также ведущих специалистов-экспертов отрасли. А также – «Трактор-шоу», масштабная выставка сельскохозяйственной техники, машин и оборудования для животноводства, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, часть которых можно будет увидеть в действии. Будут работать павильоны «Живая ферма», «Национальные подворья Республики Башкортостан», пройдут спортивная шоу-программа, праздничный концерт и многое другое. К слову, каждое из этих мероприятий достойно отдельного внимания. К примеру, гости и зрители смогут увидеть спортивную силовую шоу-программу стронгменов с участием Эльбруса Нигматуллина.

Будут работать детский игровой городок, ярмарка с дегустацией и продажей экологически чистых продуктов питания, кафе и т.д.

В рамках VI Открытого чемпионата России по пахоте будет проведён финал республиканского конкурса трактористов-машинистов среди учащихся государственных учреждений профессионального образования. Для участия в финальных состязаниях уже определены 20 лучших будущих механизаторов.

Чемпионат будет совмещён с Днём поля-2017, специально для этого на территории Уфимского района заложены опытные посевы, которые будут представлены специалистам-аграриям. Опыты заложены по 60 сортам и гибридам 20 сельскохозяйственных культур (в том числе новые для нашего региона культуры – чечевица, могар, крамбе и др.) с различными вариантами агротехнологий: с применением минеральных удобрений и средств защиты растений (химических и биологических) различных видов, доз и сроков, с поливом и без.

Открытый чемпионат России по пахоте проводится в соответствии с правилами международного первенства, существующего уже более 60 лет. Россия является полноправным членом Всемирного пахотного движения и с 2012 года проводит свои национальные первенства, победители которых уже выходят на мероприятия европейского и мирового уровней.

О высокой готовности России говорит тот факт, что наша страна получила право провести чемпионат Европы по пахоте в 2018 году и чемпионат мира по пахоте в 2020 году.

Словом, интерес к VI Открытому чемпионату России по пахоте большой: заявки для участия подали 46 механизаторов из 30 российских регионов России. Башкортостан будут представлять пять механизаторов, в том числе три девушки – студентки Башкирского государственного аграрного университета и учащаяся профессионального колледжа. Будут также участвовать команды из Эстонии, Ирландии, Великобритании, Нидерландов, Польши. Заезд участников начнётся с 25 июня, а с 26-го – приступят к тренировкам.

Все участники, в том числе и иностранные, поставлены в равные условия: они будут проверять своё мастерство на одинаковых тракторах «Агромаш-85 ТК» производства «Агромашхолдинг» и плугах фирмы Kverneland.

Оценивать их участников будет профессиональное жюри во главе с генеральным секретарем Европейской пахотной федерации Мартом Беккером.

Основным критерием оценки является качество обработки почвы. Победитель получит ценный приз и возможность представлять страну на международных чемпионатах по пахоте, совершенствовать своё мастерство, обмениваясь опытом с механизаторами из других стран.

Организаторы уверены, что VI Открытый чемпионат России по пахоте позволит привлечь внимание широкой общественности нашей страны к развитию и внедрению современных технологий в сельское хозяйство, послужит стимулом для профессиональной ориентации молодёжи и внесёт весомый вклад в популяризацию и развитие АПК России.

Пресс-служба Министерства

сельского хозяйства РБ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104