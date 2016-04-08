«Внеклассный урок» от Руслана Юлтаева

Киностудия «Башкортостан» при содействии Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения приступила к работе над новым короткометражным художественным фильмом «Внеклассный урок». Автор сценария Дамир Юсупов, режиссёр Руслан Юлтаев, оператор Рафаэль Сарваев, композитор Ильшат Яхин уже знакомы зрителю по кинокартине «Три письма», которая за прошлый год с успехом дебютировала на 15 международных и всероссийских кинофестивалях и собрала немало ценных призов. И продолжает триумфальное шествие по различным кинофестивалям…

Из прошлых побед фильма, о которых мы уже писали, можно вспомнить диплом XXV Международного кинофорума «Золотой Витязь» (г.Севастополь), спецприз XXI Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» (г.Москва), диплом XIII Международного кинофестиваля «Лучезарный ангел» (г.Москва), диплом и приз VI молодёжного Международного кинофестиваля «Свет миру», приз IV Всероссийского кинофестиваля «SKEY- CINEMA» (г.Тамбов), диплом кинофестиваля «КИНОГЛАЗ-2016» (г.Серпухов), участие в XIII Международном фестивале военно-патриотического кино «Волоколамский рубеж» (Московская область, г.Волоколамск) и других.

– Каков новый урожай наград этой картины за последний год? – поинтересовались мы у режиссёра Руслана Юлтаева.

– В этом году фильм успел завоевать специальный приз IV Международного фестиваля патриотического кино «Защитники Отечества» (г.Казань), приз за лучшую сценарную работу VIII кинофестиваля «За!» (г.Челябинск). Участвовал в Международном фестивале кино и музыки «MEDI AWAVE» (Венгрия), IX Чебоксарском Международном кинофестивале, III Всероссийском кинофестивале «Моё Отечество» (г.Череповец), XXII Международном фестивале «Кино детям» (г.Самара).

В конкурсной программе III Международного кинофестиваля «Перерыв на кино», который состоится в конце июня в Санкт-Петербурге, фильм «Три письма» отобран в новую программу «Европейские гастроли-2017». Показы лучших фильмов состоялись с 7 по 21 мая в столицах стран Европы, освобождённых Советской Армией в ходе наступления на Берлин. Это Рига (Латвия), Берлин (Германия), Вена (Австрия), Прага (Чехия), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Белград (Сербия), Вильнюс (Литва) и Таллинн (Эстония). Помимо кинопросмотров в городах прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной, ныне проживающими за рубежом. Примечательно, что один из показов фильма «Три письма» состоялся в День Победы в Берлине.

– Вернёмся к вашему новому фильму «Внеклассный урок». О чём он?

– Идея фильма обусловлена тем, что в последнее время мы всё чаще становимся свидетелями того, как искажается наша история, – говорит режиссёр Руслан Юлтаев. – Всячески умаляется подвиг наших дедов, освободивших мир от фашизма. Особенно это заметно за рубежом. Одна из главных задач, которую мы для себя ставим, – в форме игрового кино донести до зрителя те жизненные установки, которые заставляют нас гордиться героическим прошлым своих предков и всего нашего Отечества.

– Я правильно понял: как и в «Трёх письмах», действие происходит в годы войны?

– Нет. События разворачиваются в наши дни. В одной из школ города 9 мая запланирован внеклассный урок, посвящённый Дню Победы. Но из-за невинной детской шалости мероприятие оказывается под угрозой срыва. Что делать? Ребята принимают решение, что за свой нелепый поступок им придётся ответить по-взрослому. В результате мероприятие не просто состоялось, оно стало внеклассным уроком и для детей, и для взрослых.

– Надо полагать, в фильме снимаются школьники?

– Это – одна из особенностей нашего фильма. Мы задействовали учащихся девятых классов, в основном, гимназии № 3 им.Джалиля Киекбаева. Это Азамат Шагисултанов, Алия Хуснутдинова, Рушан Хазиахметов, Ильмира Бибакова, Радмир Валеев и другие. Взрослый костяк составляют актёры Стерлитамакского башкирского драматического театра Рауил и Рафига Галины, Миниса Бакирова, Ильхам и Физалия Рахимова, Ляйсан Каримова и многие другие. Одну из главных ролей – отца подростка – исполнит актёр Салаватского башкирского драматического театра Фатих Кульсарин.

– Где будут проходить съёмки?

– Кадры в школе мы уже отсняли. Скорее всего, съёмки продолжатся в деревне Салихово Ишимбайского района. Ждём оператора с аппаратурой из Москвы. Вероятно, сценарист Дамир Юсупов тоже приедет. Он и будет вторым режиссёром. Часть действий происходит в вымирающей деревеньке.

– Салихово же не вымирающая деревня…

– В кадры попадёт лишь окраина села – три дома. Вполне подходящий антураж.

– Художественный фильм – удовольствие не из дешёвых. Кто финансирует съёмки?

– Фильм «Внеклассный урок», к сожалению, как и «Три письма», – из разряда малобюджетных. Его стоимость несопоставима с фильмами, снятыми на гранты. Но, тем не менее, у всей съёмочной группы и актёров есть большое желание снять хороший фильм. Нам есть к чему стремиться. Что касается финансирования, фильм снимается на бюджет киностудии «Башкортостан». К концу прошлого года было подано порядка сорока заявок на съёмки. Отобрали два фильма. Один из них – наш.

– Когда зритель сможет увидеть ваш фильм?

– Если всё пойдёт по плану, думаем завершить съёмки осенью. Есть основания надеяться, что его смогут увидеть зрители не только нашей республики, но и далеко за её пределами, как это и было с предыдущей нашей работой.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104