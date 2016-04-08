Во искупление…

Празднование Уразы-байрама в городе, как и было запланировано, прошло в нескольких местах: в старой и новой мечетях, в здании театрально-концертного объединения и возле строящейся мечети по улице К.Муратова. В проповеди Ришада-хазрата под куполом новой мечети «Халид бин Валид» по улице Мира прозвучали в тот день призывы к вере, духовности. Хазрат говорил о благочестии и нравственности, о роли уразы. Ведь что такое ураза для мусульманина? Это возможность переосмыслить свои поступки, свою жизнь и покаяться за грехи. Так в исламе для каждого мусульманина реализуется возможность усмирения своих страстей, искупления своих ошибок и оставления в прошлом каких-то пристрастий и плохих привычек.

В строящейся мечети по традиции украшением праздника стал своеобразный сабантуй: на поляне позади мечети развернулись различные спортивные соревнования. Празднование в здании театрально-концертного объединения приобрело более светский характер. Мусульман сердечно поздравил глава администрации города Владимир Куликов. Здесь же можно было встретить и заместителей главы администрации, работников культуры, общественных деятелей. «Гвоздём» праздника стала концертная программа, подготовленная театрально-концертным объединением.

Каждый мусульманин, достигший совершеннолетия и имеющий движимое и недвижимое имущество, превышающее его основные нужды, в дни празднования должен заплатить особую милостыню. В этом году она составила от 50 до 200 рублей на душу, в зависимости от уровня доходов каждого.

Погода нынешним летом не балует. Но для тех, кто держал пост, наверное, это было только на руку: не так жарко, легче обходиться без пищи и воды. Впрочем, как считает сам Ришад-хазрат, для истинно верующего держать уразу в любой год не проблема. Жара и холод в уразу переносятся легко.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104