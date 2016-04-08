Волевая победа первой команды

В воскресенье перед матчем хлынул дождь, и на начало встречи команд «Стерлитамак-1» и «Уфа-дубль» на трибунах стадиона ЦВР «Надежда» сидели только верные фанаты местного футбольного клуба.

Летний ливень долгим не бывает, тем более гроза, через несколько минут выглянуло солнце, но поле с искусственным покрытием было, конечно, скользким и травмоопасным. Это, впрочем, соперников не смутило – игра началась без раскачки, уже на первой минуте острая атака хозяев поля по правому флангу – и угловой у ворот гостей. Волнуется тренер уфимцев Альберт Лукманов, хорошо нам известный по выступлениям за прежний «Содовик». Команда у него молодая, зато ребята – как на подбор: рослые, физически сильные, быстрые. Гости игру с нашей командой – действующим чемпионом республики – строят на обороне с быстрыми контратаками. У нас сказывается отсутствие на поле некоторых ключевых игроков, например, Александра Панковца, Сергея Серебрякова.

Зато в нападении у нас с каждой игрой всё увереннее хозяйничает опытный Андрей Рассказанов. Вот и первый голевой момент создаёт именно он благодаря своей, скажем, настырности: резко пошёл на отбивающего мяч защитника, мяч попал Андрею в ногу и рикошетом чуть не поразил ворота уфимцев – скользнул по перекладине. Артур Губайдулин здорово пробивает штрафной метров с сорока, жаль только, что прямо на вратаря. А вот и гол! Однако безупречно отсудивший этот непростой матч арбитр из Уфы фиксирует положение «вне игры».

Молодые уфимцы постепенно осваиваются в гостях и всё чаще атакуют, прессингуют по всему полю, угловые подачи у них опаснее наших, «столбы» в обороне в своей штрафной не дают нашим Ефросиньеву, Кострюкову, Низамутдинову, Панову эффективно действовать при верхних передачах. Более того, перед самым перерывом уфимцы проводят результативную атаку по правому флангу и забивают – 0:1 «под раздевалку», что очень неприятно.

Во втором тайме главный тренер ГФК «Стерлитамак» Альберт Губайдулин начинает проводить замены. Он выпускает в нападение высокого и мощного Алексея Николаева, чем, в общем-то, предопределяет дальнейшие события… Несколько снимает напряжение гол Артёма Кострюкова: атаку хозяев начинает голкипер Владислав Кандаков, а завершает проходом по правому флангу и отличным ударом Кострюков, умудрившийся тут же заработать предупреждение от судьи за снятую от радости футболку. 1:1, и дышится легче!

Вскоре Кострюков проводит ещё одну эффектную атаку, на его передачу в центр поспевает Алексей Николаев, только удар приходится в бросившегося, как на амбразуру, защитника. И всё-таки в середине второй половины игры чёткая комбинация Рассказанов – Ефросиньев – Николаев завершается вторым забитым мячом в ворота «Уфы» – 2:1.

Наша берёт! Стадион, уже переполненный болельщиками, бурно приветствует успех.

Увы, тренерскому штабу приходится менять рисунок игры – удаляется с поля Артём Кострюков (один «горчичник» у него уже был, а за совсем необязательный фол он получает второй и красную карточку соответственно). Вынужденно пятимся к своей штрафной, и последние минуты матча проводим в обороне, лишь изредка контратакуя.

Однако победа! Теперь первой команде нашего футбольного клуба предстоит игра на выезде в Учалах с «Горняком», а через выходной – встреча со «Стартом» из Уфимского района, идущего на первой строке турнирной таблицы.

В субботу состоялись игры очередного тура во второй лиге чемпионата Башкортостана. В домашней игре с кумертауским «Сатурном» воспитанники Александра Феофанова – «Стерлитамак-2» – забили 15 (!) безответных мячей в ворота гостей. А в Ишимбае матч между нового образца «Содовиком» (тренер Валерий Стасевич) и ФК «ДЮСШ-1» закончился со счётом 5:1 в пользу «Содовика». 24 июня на стадионе «Надежда» – интереснейшее дерби: «Стерлитамак-2» – «Содовик».

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104