Выпускной бал – начало новой жизни!

По дорожке славы прошли педагоги, ученики и родители

Так уж сложилось, что выпускники наших школ входят во взрослую жизнь, танцуя. Недавно в Стерлитамаке отшумели традиционные выпускные балы.

Первый общегородской весенний бал, ознаменовавший последний звонок, расцвёл было на площади ГДК. Но не успели герои дня протанцевать традиционный танец сиртаки, как по асфальту заплясал озорной дождик в компании с молнией и громом. К огорчению юных танцоров и организаторов бала (АО «Уфанет») пришлось уступить место майской грозе. «Станцуем после ЕГЭ», – решили неунывающие одиннадцатиклассники.

Второй общегородской бал, вернее, грандиозный праздник во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена», подарили выпускникам Группа компаний «ТАУ» и отдел образования городского округа.

УВЕРТЮРА

Романтическим июньским вечером, когда заходящее солнце подкрасило облака алым цветом, а тротуары – сиреневым, на площади перед «Стерлитамак-Ареной» началось гулянье закончивших обучение школьников, лицеистов и гимназистов. Было шумно, весело, интересно. Выпускники фотографировались у макетов «древних» колонн, играли в фанты, танцевали с хорошенькими одноклассницами и веселились в чисто мужской компании.

Веселье на площади – увертюра к главному празднику, которому организаторы дали красивое название – «На крыльях мечты».

Но вот распахнулись двери «Стерлитамак-Арены». К ним вела красная дорожка славы. По ней должны пройти герои дня вместе с родителями и педагогами. Шествие началось с гимназии № 1 – первой «ласточки», ставшей олицетворением эффективных педагогических инноваций. В этом году её окончили 97 учащихся, которые прославили своих педагогов победами на олимпиадах самого разного уровня, конкурсах, Ломоносовских чтениях, традиционно проходивших в стенах гимназии.

За гимназией № 1 последовали школы, гимназии, лицеи. По красной дорожке шли выпускники, ставшие гордостью учителей и родителей – счастливые, они шли рядом с повзрослевшими детьми. У каждого из ребят за плечами – не только отличная учёба, но и призовые места на олимпиадах, спортивные достижения и творческие успехи. Выделиться из столь блестящего шествия было непросто. Однако такие всё же нашлись! Башкирский лицей-интернат окончили 44 лицеиста. Из них – 9 медалистов. 20 процентов!

Гимназия № 2 стала рекордсменом по числу выпускников. Её окончили 108 человек, что говорит о возросшей популярности учебного заведения. 8 гимназистов заработали золотые медали.

Наконец, огромный зал «Стерлитамак-Арены» заполнился участниками праздника. Две с половиной тысячи пришли на великолепное торжество! Многим из присутствующих стало интересно, как возникла идея организовать такой уникальный подарок нашим выпускникам? На этот вопрос нашему корреспонденту ответила координатор проекта, директор агентства маркетинговых коммуникаций «Интегра» Анастасия Галеева:

– Впервые праздник «На крыльях мечты» был организован в 2011 году. И на протяжении последних лет это масштабное мероприятие проходит во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена».

– Но в этом году почему-то возникло предчувствие, что нас ожидает что-то совершенно необыкновенное…

– Предчувствие вас не обмануло. В этом году подготовлена особенная программа. Мы привлекли все свои ресурсы и возможности, чтобы украсить наше торжество удивительным и фантастическим зрелищем. Поскольку 2017 год богат на юбилеи, связанные с освоением космоса, в праздничную программу включили лазерное шоу и «Парад планет Солнечной системы», где будут задействованы все участники праздника. Весь зал поделён на секторы, носящие имена Меркурия, Марса, Венеры и Нептуна.

КОСМИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ ЦВЕТА, МУЗЫКИ И ПОЭЗИИ

Один мудрый эллин сказал однажды о космической музыке: «Неслышимая нами гармония поющих небесных сфер». Как его слова подходили к тому, что произошло в «Стерлитамак-Арене»!

В немой восторг привело всех потрясающее лазерное шоу. Неожиданно пространство огромного зала пронзили радужные потоки света. Красные, оранжевые, жёлтые, зелёные, голубые, синие, фиолетовые! Одновременно глубокий богатый девичий голос запел:

– Я слышу голос планет…

Фантастика! А какая фантастика может быть без Алисы – героини увлекательных космических приключений? Милая девочка не заставила себя ждать, и все приготовились к путешествию в будущее – в незнакомую и захватывающую взрослую жизнь. Со словами напутствия обратились к выпускникам глава администрации городского округа Владимир Иванович Куликов, генеральный директор управляющей компании «ТАУ НефтеХим» Марат Раитович Гайфуллин и начальник отдела образования Михаил Васильевич Григорьев. Они поздравили ребят с завершением обучения, пожелали успешно преодолеть следующий этап – поступить в учебные заведения, получить профессию и вернуться в родной Стерлитамак.

Поскольку праздник носил синтетический характер, объединивший концертную программу, церемонию вручения золотых медалей, шоу-программу и коронацию короля и королевы бала, все приготовились отлично провести время.

В поздравлении, которое прислал на бал глава Группы компаний «ТАУ» Иосиф Григорьевич Рутман, сказано:

– Перед вами встаёт, пожалуй, самый ответственный в жизни выбор – выбор профессии, который во многом определит ваше будущее. Впереди – новые вершины и открытия, и я уверен, что вы сможете реализовать накопленные за годы учёбы знания и умения, найдёте свою дорогу, и она обязательно приведёт вас к намеченной цели! Искренне надеюсь, что выбор будет правильным. И многие из вас вольются в коллективы предприятий Группы компаний «ТАУ», где смогут осуществить самые смелые проекты и построить отличную карьеру.

Золотые медали вручали выпускникам Владимир Иванович Куликов, Тимур Шамилевич Мурзагалин и Михаил Васильевич Григорьев. Первыми награды за отличную учёбу получили выпускники сектора «Меркурий», затем «Марса», «Венеры» и «Нептуна».

КОРОНАЦИЯ

Издавна повелось, что каждый выпускной бал, если хочет выглядеть чудесным, сказочным, фантастическим, должен иметь короля и королеву. Известно, что монархи не президенты – их не выбирают прямым голосованием. Поэтому даже в самых лучших и честных сказках возникают непредсказуемые и коварные интриги. Что делать, чтобы не оказалось виноватых, и все остались довольны методами избрания и самими избранниками? Как всегда, выручил интернет.

Наступил самый волнующий момент праздника – оглашение результатов открытого интернет-голосования. Кто же станет королём и королевой бала выпускников «На крыльях мечты»?

Стало известно, что в 2017 году в голосовании участвовали 10 тысяч посетителей сайта www.gktau.ru. Большинство голосов получили выпускник школы № 8 Никита Карюгин (1736 голосов) и выпускница гимназии № 4 Марина Кузьменко (1480 голосов).

Дизайнерские золотые короны возложили на головы победителей директор по производству ООО «УК ТАУ НефтеХим» Олег Шурупов и управляющая ООО «ТАУ» Ирина Крашенинникова. Король и королева бала получили в подарок от фитнес-клуба World Gym летнюю клубную карту. Понятно, что с монархами важно наладить не только деловые, но и дружеские отношения.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 июня 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104