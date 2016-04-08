Выставки, концерты, соревнования

На неделе продолжат работу: в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир»; в Стерлитамакском историко-краеведческом музее – выставка художественных работ Н.Р.Алексеевой «Мой край», посвящённая Году экологии в РФ и РБ; в Стерлитамакской картинной галерее – выставка собраний Башкирского государственного художественного музея им.М.В.Нестерова.

6 июня

В 10 часов (продолжится 7, 8, 9 июня в это же время) во Дворце пионеров и школьников им.А.П.Гайдара, в школах №№ 32 и 33, ДЮСШ № 2 состоится республиканский этап всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры».

В 10 часов, 10.45, 11.30 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт интеллектуальная игра «Умники и умницы».

В 10.30 в филиале № 7 МБУ «Централизованная библиотечная система» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») состоится блиц-турнир по сказкам А.С.Пушкина «… И кот учёный свои мне сказки говорил».

В 10.30 в филиале № 4 МБУ «ЦБС» (молодёжный креатив-центр, пр.Октября, 30) пройдёт познавательный час «Как учились на Руси».

В 10.30 в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится час поэзии «Читая пушкинские строки».

В 11 часов в филиале № 9 МБУ «ЦБС» (ул.Щербакова, 7) состоится литературный дилижанс «Праздник пушкинской сказки».

В 12 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт литературный час «И звенит из века в век пушкинский родник».

В 19 часов в Городском дворце культуры пройдёт концерт Гузель Ахметовой и Альфины Агзамовой.

7 июня

В 10 часов, 10.45, 11.30 в центральной детской библиотеке (пр.Октября, 43) пройдёт литературное путешествие «С книгой через века».

В 12 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) состоится информационно-познавательная игра «Россия, я горжусь тобой!».

В 16.30 в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт экологическая игра «По морям, по волнам».

8 июня

В 11 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) состоится виртуальное путешествие «Необъятная Россия».

В 11 часов в филиале № 1 МБУ «ЦБС» (интеллект-центр «Гармония», ул.Гоголя, 94) пройдёт познавательный час «Три символа страны».

В 11 часов в филиале № 6 МБУ «ЦБС» (ул.Элеваторная, 116) состоится литературный час «Ты Россия моя…».

В 12 часов в филиале № 7 МБУ «ЦБС» (центр башкиро-татарской литературы им.А.Инана, ул.Дружбы, 37 «а») пройдёт видеочас «Россия – это мы».

В 13 часов в филиале № 5 МБУ «ЦБС» состоится видеокруиз «Заповедники России».

9 июня

В 10 часов в районе р.Ольховки пройдут соревнования по туризму для школьников «Турляндия».

В 10 часов на футбольном поле с искусственным покрытием состоятся соревнования по футболу, посвящённые Дню России.

В 10.30 в школе № 33 пройдут соревнования по спортивному ориентированию «Школьный азимут».

В 11 часов в парке культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина состоится конкурсно-игровая программа «Моя Россия».

В 11 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт виртуальное путешествие «Необъятная Россия».

В 12 часов филиале № 9 МБУ «ЦБС» состоится информационный час «Символ России – история страны».

В 12 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт информационно-познавательная игра «Россия, я горжусь тобой!».

В 14 часов в детском подростковом клубе «Юность» состоятся соревнования по настольному теннису, посвящённые Дню России.

В 14.30 в центральной городской библиотеке (ул.Сакко и Ванцетти, 55) пройдёт час патриотизма «День России».

11 июня

В 11 часов в шахматно-шашечном клубе (ул.Братская, 9) состоится турнир по быстрым шахматам, в 13 часов – блиц-турнир по русским шашкам, посвящённые Дню России.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104