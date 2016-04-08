Художники, музыканты, библиотекари, объединяйтесь!

Прошёл I городской фестиваль работников культуры

Открытию I городского фестиваля работников культуры не помешала даже не по-летнему холодная погода. Мероприятие было инициировано отделом культуры администрации ГО, профсоюзом работников культуры города, председателем которого является Наталья Клочкова, при поддержке преподавателей Виктории Ариткуловой (детская школа искусств) и Ляйсан Курмышовой (централизованная библиотечная система).

На одной площадке собралась вся творческая элита города – художники, музыканты, актёры, библиотекари, хореографы. Без них не обходится ни один праздник. Именно они делают жизнь наших горожан яркой. Наконец, у работников культуры выдалась возможность посвятить праздник себе любимым.

Показать творческие способности мог любой желающий у «Зелёного микрофона», который работал в течение всего фестиваля. Артист Стерлитамакского театрально-концертного объединения Фаниль Киньягулов покорил зал виртуозной игрой на курае, концертмейстер Евгений Горячев – игрой на баяне. Песни в исполнении преподавателя детской школы искусств Виктории Ариткуловой пришлись по вкусу зрителям: не жалея ладоней, они подбадривали её на протяжении всего выступления.

В своеобразном «капустнике» каждое учреждение культуры показало себя, специфику своей работы. Художники были немногословны. Однако их выступление было ярким и выразительным. Буквально за считанные минуты на ватмане с помощью фломастеров была отображена вся специфика работы художников. Серая мышка в очках – именно такой образ библиотекаря складывался в массовом сознании. Своим ярким выступлением хранители книг доказали, что современный библиотекарь – отчасти актёр, певец, художник и даже психотерапевт.

Год экологии тоже нашёл своё отражение на фестивале. Командам-участницам было предложено обозначить экологические проблемы нашего города и пути их решения. Самыми актуальными были признаны вопросы загрязнения атмосферы выхлопными газами и автомобильных пробок. Выход нашли оптимальный – пересесть всем на велосипеды. Двойная польза – чистый воздух и полезная физическая нагрузка.

Все желающие могли поучаствовать в тренингах и мастер-классах. Новичков приняли в профсоюз, вручили билеты и профсоюзные дисконтные карты. Игры, конкурсы, дискотека внесли свою лепту в объединение творческой интеллигенции города.

Председатель профсоюза работников культуры города Наталья Клочкова выразила надежду, что подобный фестиваль станет ежегодным событием в жизни города:

– Это проект, который будет в дальнейшем создавать условия для творческого общения музыкантов, актёров, художников, библиотекарей, хореографов, музейных работников. А это, в свою очередь, выльется в другие интересные проекты.

Н.КЛОЧКОВА

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