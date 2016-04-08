Заплати долги и лети спокойно

Лето – любимая всеми пора отпусков, и, несмотря на кризис, многие россияне отправляются в загранпоездки. В том числе и злостные должники – неплательщики алиментов, кредитов, налогов, штрафов… Однако для этой категории несознательных граждан курортный кислород может быть перекрыт. Постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации – одна из мер принудительного исполнения, осуществляемая органами Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации. Срок, на который выносится постановление об ограничении права выезда за пределы страны, составляет шесть месяцев, после чего оно может продлеваться.

Временное ограничение права выезда за пределы Российской Федерации – один из самых эффективных рычагов воздействия на должников. Документы в отношении граждан, ограниченных к выезду за пределы РФ, передаются в пограничную службу ФСБ России. В аэропорту «Уфа» систематически проводятся акции под лозунгом «Заплати долги и лети спокойно».

Служба судебных приставов вынуждена констатировать тот факт, что должники вспоминают о своих долгах в самый последний момент, когда уже собраны чемоданы

и куплены билеты. Основным условием для снятия ограничения является выполнение гражданином всех своих обязательств перед взыскателями. Должник должен предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтверждающий исполнение решения суда. Лишь после этого выносится постановление об отмене временного ограничения права выезда, и соответствующее поручение направляется в департамент пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Процедура отмены занимает от одной до двух недель, поэтому перед выездом за границу стоит заранее поинтересоваться о своих долгах.

Только с января по май 2017 года Стерлитамакским городским отделом судебных приставов вынесено 3394 постановления об ограничении права должников на выезд за пределы Российской Федерации по исполнительным документам на сумму свыше 700 млн руб. По 256 исполнительным производствам о взыскании задолженности должниками оплачена сумма долга в размере 6 млн 563 тыс. руб., в том числе по 6 исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей на сумму свыше 150 тыс. руб.

Стерлитамакский городской отдел судебных приставов настоятельно рекомендует не доводить ситуацию до того момента, когда будет вынесено постановление о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, а долгожданный отпуск или деловая поездка могут оказаться под угрозой срыва.

Все граждане о своих долгах могут узнать в банке данных исполнительных производств на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан. Также есть специальные приложения для мобильных устройств, которые позволяют своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам, исключив риски ограничений прав выезда за пределы Российской Федерации и принятия других мер принудительного исполнения. Для решения всех вопросов по исполнительным производствам должникам необходимо обратиться в службу судебных приставов по адресу: г.Стерлитамак, ул.Дружбы, 3. Телефоны: 20-63-73, 20-92-72.

Приёмные часы: вторник – с 9 до 13, четверг – с 13 до 18 часов.

И.БАГАУТДИНОВ,

заместитель начальника отдела,

заместитель старшего судебного

пристава Стерлитамакского ГО

СП УФССП по РБ

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