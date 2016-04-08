Ждём председателей уличных комитетов

Возобновляется деятельность территориального общественного самоуправления (ТОС).

В этой связи просим председателей уличных комитетов (в том числе имеющих полномочия с 2006-2008 гг.) обратиться до 15 июня в отдел по работе с территориями администрации ГО г.Стерлитамак (пр.Октября, 32, кабинет № 110). Также в будни с 8.30 до 13 часов можно позвонить по телефону 24-20-42.

Отдел по работе с территориями

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104