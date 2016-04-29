Июнь прощается дождями…

Июнь прощается дождями,

Июль встречает нас дождём.

Вода по улице – ручьями,

И лужи – целый водоём.

Не для того мы ждали лето,

Чтоб время наше утекло.

И мы, пока легко одеты,

Спешим прочувствовать тепло.

Прогулка в парке сердце греет

Под гомон местной детворы.

Цветы растут, клубника зреет,

И гриб за ветками белеет, –

Вот лета чудные дары.

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104