Июнь прощается дождями…
Июнь прощается дождями,
Июль встречает нас дождём.
Вода по улице – ручьями,
И лужи – целый водоём.
Не для того мы ждали лето,
Чтоб время наше утекло.
И мы, пока легко одеты,
Спешим прочувствовать тепло.
Прогулка в парке сердце греет
Под гомон местной детворы.
Цветы растут, клубника зреет,
И гриб за ветками белеет, –
Вот лета чудные дары.
Владимир ПАРФИРОВ
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (10 Июл 2017). Рубрика: Крупным планом, Лента новостей, Литература. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.