Криминальная хроника





За минувшую неделю в городе зарегистрировано около 1500 заявлений и сообщений о происшествиях. Выявлено 70 краж чужого имущества, 7 фактов мошенничества, 270 административных правонарушений, 3 грабежа.

Один из грабежей по горячим следам раскрыл участковый уполномоченный. В дежурную часть обратился мужчина, рассказав, что его избили и отобрали мобильный телефон. Потерпевший описал внешность грабителя. Участковый по приметам установил и задержал подозреваемого – 22-летнего гражданина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники патрульно-постовой службы раскрыли преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. В ходе патрулирования они заметили странное поведение человека, который возле подъезда дома по улице Революционной искал что-то под скамейкой. Отыскав какой-то предмет, он немедленно положил его в карман. Находка была изъята, мужчина задержан. В кармане задержанного нашли наркотическое вещество, так называемую «скорость».

За прошедшую неделю личным составом управления составлено 1289 административных протоколов. В их числе 173 – за нарушение антиалкогольного законодательства, 800 – за нарушение правил дорожного движения. В состоянии алкогольного опьянения задержаны 15 водителей.

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