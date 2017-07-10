Безработных стало меньше





Сегодня в республике насчитываются более 21,6 тысячи официально зарегистрированных безработных. Такие данные предоставила служба занятости населения РБ. Для сравнения, в начале текущего года в регионе было около 23,6 тысячи нетрудоустроенных граждан.

В настоящее время уровень регистрируемой безработицы составляет в республике 1,08 процента против 1,17 проц. начала 2017 года.

Количество заявленных работодателями вакансий выросло за последнюю неделю почти на 800 новых рабочих мест и достигло 46 тысяч.

Г.БАХШИЕВА

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