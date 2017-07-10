Библиоканикулы

Лето – самое любимое время отдыха, который должен быть активным, познавательным, творческим и, конечно, интересным. В августе МБУ «Централизованная библиотечная система» запускает проект «Библиоканикулы» – всем дошкольникам и младшим школьникам предоставляется возможность ежедневно посещать мастер-классы, увлекательные мероприятия, кружки по интересам и непременно участвовать в акциях на свежем воздухе.

Желаем интересно и с пользой провести свободное время! Ждём ребят в библиотеках города ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресам: ул.Дружбы, 37; пр.Октября, 43; ул.Менделеева, 6; ул.Щербакова, 7; пр.Ленина, 20.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104