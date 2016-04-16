Бесплатная фотосессия
Друзья! Мы запускаем для вас летний фотопроект «Лица города». Лучшие фотокорреспонденты, талантливые фотохудожники Тамара Андреева и Сергей Крамсков будут фотографировать вас совершенно бесплатно.
«Лица города» – это серия тематических фотосессий. Мы придумали для вас такие встречи-праздники: «Чёрно-белое», «Бургундское красное», «Подсолнух», «Король полосок» и ещё много-много интересного! Просто приходите и фотографируйтесь, единственное условие – быть «в образе» – в одежде нужного цвета.
Лучшие снимки мы разместим на нашем сайте и откроем конкурс-опрос. Герой, чьё фото наберёт больше всего голосов, получит от нас подарок!.
Внимание! Первая тематическая фотосессия – «Цвета радуги». Встречаемся в четверг, 6 июля, в 18 часов в обновлённом сквере у кинокомплекса «Салават» (возле памятника основанию Стерлитамака). Приходите в разноцветной одежде, захватите хорошее настроение! Будьте лицом нашего города!