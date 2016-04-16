Бесплатная фотосессия

Друзья! Мы запускаем для вас летний фотопроект «Лица города». Лучшие фотокорреспонденты, талантливые фотохудожники Тамара Андреева и Сергей Крамсков будут фотографировать вас совершенно бесплатно.

«Лица города» – это серия тематических фотосессий. Мы придумали для вас такие встречи-праздники: «Чёрно-белое», «Бургундское красное», «Подсолнух», «Король полосок» и ещё много-много интересного! Просто приходите и фотографируйтесь, единственное условие – быть «в образе» – в одежде нужного цвета.

Лучшие снимки мы разместим на нашем сайте и откроем конкурс-опрос. Герой, чьё фото наберёт больше всего голосов, получит от нас подарок!.

Внимание! Первая тематическая фотосессия – «Цвета радуги». Встречаемся в четверг, 6 июля, в 18 часов в обновлённом сквере у кинокомплекса «Салават» (возле памятника основанию Стерлитамака). Приходите в разноцветной одежде, захватите хорошее настроение! Будьте лицом нашего города!

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104