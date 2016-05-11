Читаем эпос «Урал-батыр»

Если действия, ориентированные на будущее, берут силы из прошлого, это получает только одобрение. И башкирский народный эпос «Урал-батыр», считающийся одним из самых древних, – подтверждение тому.

Недавно гостеприимный Бурзянский район, 90 процентов населения которого – башкиры, собрал в 19-й раз ежегодный конкурс чтецов эпоса «Урал-батыр». В мероприятии участвовали 29 команд, в том числе и из близлежащих республик и областей.

Учащиеся гимназии № 3 имени Джалиля Киекбаева г.Стерлитамака в этом году заняли первое место в городском этапе конкурса, третье – среди 11 команд в зональном этапе и достойно вышли на республиканский уровень. Честь города Стерлитамака защищала команда из четверых учеников: Ислам Давлетбаев, Ильдар Тимергалиев, Ляйля Тимергалиева и Гульназ Гирфанова (руководитель – учительница башкирского языка и литературы Светлана Ивановна Тимергалиева). Учителя начальных классов Зифа Габбасовна Бикбаева и Мелеуша Рамазановна Гирфанова тоже не пожалели свободного времени и вдохновения для достойного представления родного города в таком масштабном конкурсе. На каждом этапе, несмотря на маленький возраст, в борьбу вступал Ислам и, достойно рассказав наизусть больше 600 строк, выдержал все требования жюри. Во второй части на сцену выходила команда для инсценировки отрывка из эпоса и тоже удостоилась симпатий зрителей и судей.

Позади три дня напряжённого конкурса. И вот наступил самый волнительный момент, когда с замиранием сердца ожидаешь решения жюри:

– Дипломом третьей степени награждается команда гимназии № 3 имени Джалиля Киекбаева города Стерлитамака!

Ура! Эти слова подействовали как живая вода: душа запела, а ноги пошли в пляс! Как долго шли мы к этой большой победе маленькой

команды. Сколько труда, упорства, надежды было вложено в эту цель!

А неповторимое и яркое выступление Ислама Давлетбаева и каждодневные послеурочные занятия с его наставницей Зифой Габбасовной были оценены дипломом третьей степени ЮНЕСКО.

Ещё одна грамота – Министерства образования Республики Башкортостан – вручена за активное участие команды в конкурсе.

С.ТИМЕРГАЛИЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104