Детская больница: ремонт идёт по графику
В лечении мелочей не бывает. Здесь важно всё: квалификация и доброе отношение медицинского персонала, наличие медикаментов и соответствующего оборудования. Не последнюю роль играют удобство и комфорт лечебной палаты. Когда речь идёт о лечении ребёнка важность всех этих факторов повышается в несколько раз.
Неудивительно, что ремонт единственной в городе детской больницы одинаково сильно волнует и горожан, и администрацию города, и депутатов городского Совета. На днях глава администрации города совместно с депутатами городского Совета и представителями Башкирской содовой компании посетили больницу и на месте оценили ход ремонтных работ.
СОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС
Напомним, что в здании постройки 1969 года ни разу не было капитального ремонта. Депутаты городского Совета не раз поднимали этот вопрос, в том числе и на уровне Главы республики. Министерство здравоохранения РБ выделило необходимые средства. Ремонт начался. Однако строительно-ремонтная фирма оказалась банкротом. Башкирская содовая компания за счёт собственных средств заканчивает ремонт и устраняет недочёты за нерадивыми ремонтниками. По словам заместителя председателя Совета городского округа, заместителя генерального директора БСК Владимира Ануфриева, осталось закончить ремонт входной группы, до начала холодов закупить и установить отопительные приборы. Ремонтные работы идут по графику и закончатся до конца июля. В скором времени состоится официальное открытие соматического корпуса. В нём уже лечатся ребятишки. Главный врач больницы Борис Шарипов показал главе администрации и депутатам отремонтированный корпус. На третьем этаже расположились малыши с родителями, второй этаж занимают более взрослые дети, на первом – разместилась лаборатория и кабинеты функциональной диагностики. В отделении предусмотрена и игровая комната, в настоящее время занятая под палату. По окончании ремонта она будет использоваться по прямому назначению.
ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС
Если ремонт соматического корпуса близок к завершению, в лечебном корпусе он только начался. Выигравшая конкурс уфимская фирма «А-строй» уже ремонтирует административное здание и левую часть второго корпуса.
– Учитывая специфичность данной больницы, куда-либо передислоцировать её не представляется возможным, – делится сложностями главный врач больницы Борис Шарипов. – Поэтому работы идут поэтапно.
Работы планируют завершить в первом квартале следующего года. В настоящее время строители утепляют фасад, полностью меняют систему отопления и электрическую часть. В перспективе – установка современной системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Конечно, есть вопросы по благоустройству территории. Но самое главное сегодня – ремонт корпусов.
НЕ МОЖЕМ ОТКАЗАТЬ
В ходе встречи был затронут вопрос об обеспеченности больницы медицинским оборудованием. Борис Мухтарович пояснил, что в распоряжении местных врачей имеется всё необходимое согласно стандартам детской больницы не хирургического, а именно соматического профиля.
Больница, как до ремонта, так и после него, рассчитана на 132 койко-места. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе больница может принять и 150 человек.
МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЬ
Глава администрации Владимир Куликов высказал главному врачу ряд замечаний по благоустройству территории больницы. Малые архитектурные формы, газон и ограждения находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом Владимир Иванович высоко оценил качество проведённых ремонтных работ:
– Я считаю, что первый этап реконструкции прошёл хорошо. Ремонт второго корпуса идёт полным ходом. Надеемся, что строители сдадут объект в срок и без замечаний.
– Работа была тяжёлая, – делится наболевшим главный врач больницы Борис Шарипов. – Радует, что капитальный ремонт больницы идёт по графику. Качество выполнения работ БСК очень хорошее.
Ольга КИСЕЛЁВА
Странно, всего три фотографа сопровождают самого.
Интересно как,строительная организация оказались банкротами!!!А как они тогда тендер выиграли,кто помог без администрации такие дела не проходят.