Детская больница: ремонт идёт по графику

В лечении мелочей не бывает. Здесь важно всё: квалификация и доброе отношение медицинского персонала, наличие медикаментов и соответствующего оборудования. Не последнюю роль играют удобство и комфорт лечебной палаты. Когда речь идёт о лечении ребёнка важность всех этих факторов повышается в несколько раз.

Неудивительно, что ремонт единственной в городе детской больницы одинаково сильно волнует и горожан, и администрацию города, и депутатов городского Совета. На днях глава администрации города совместно с депутатами городского Совета и представителями Башкирской содовой компании посетили больницу и на месте оценили ход ремонтных работ.

СОМАТИЧЕСКИЙ КОРПУС

Напомним, что в здании постройки 1969 года ни разу не было капитального ремонта. Депутаты городского Совета не раз поднимали этот вопрос, в том числе и на уровне Главы республики. Министерство здравоохранения РБ выделило необходимые средства. Ремонт начался. Однако строительно-ремонтная фирма оказалась банкротом. Башкирская содовая компания за счёт собственных средств заканчивает ремонт и устраняет недочёты за нерадивыми ремонтниками. По словам заместителя председателя Совета городского округа, заместителя генерального директора БСК Владимира Ануфриева, осталось закончить ремонт входной группы, до начала холодов закупить и установить отопительные приборы. Ремонтные работы идут по графику и закончатся до конца июля. В скором времени состоится официальное открытие соматического корпуса. В нём уже лечатся ребятишки. Главный врач больницы Борис Шарипов показал главе администрации и депутатам отремонтированный корпус. На третьем этаже расположились малыши с родителями, второй этаж занимают более взрослые дети, на первом – разместилась лаборатория и кабинеты функциональной диагностики. В отделении предусмотрена и игровая комната, в настоящее время занятая под палату. По окончании ремонта она будет использоваться по прямому назначению.

ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС

Если ремонт соматического корпуса близок к завершению, в лечебном корпусе он только начался. Выигравшая конкурс уфимская фирма «А-строй» уже ремонтирует административное здание и левую часть второго корпуса.

– Учитывая специфичность данной больницы, куда-либо передислоцировать её не представляется возможным, – делится сложностями главный врач больницы Борис Шарипов. – Поэтому работы идут поэтапно.

Работы планируют завершить в первом квартале следующего года. В настоящее время строители утепляют фасад, полностью меняют систему отопления и электрическую часть. В перспективе – установка современной системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Конечно, есть вопросы по благоустройству территории. Но самое главное сегодня – ремонт корпусов.

НЕ МОЖЕМ ОТКАЗАТЬ

В ходе встречи был затронут вопрос об обеспеченности больницы медицинским оборудованием. Борис Мухтарович пояснил, что в распоряжении местных врачей имеется всё необходимое согласно стандартам детской больницы не хирургического, а именно соматического профиля.

Больница, как до ремонта, так и после него, рассчитана на 132 койко-места. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе больница может принять и 150 человек.

МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЬ

Глава администрации Владимир Куликов высказал главному врачу ряд замечаний по благоустройству территории больницы. Малые архитектурные формы, газон и ограждения находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом Владимир Иванович высоко оценил качество проведённых ремонтных работ:

– Я считаю, что первый этап реконструкции прошёл хорошо. Ремонт второго корпуса идёт полным ходом. Надеемся, что строители сдадут объект в срок и без замечаний.

– Работа была тяжёлая, – делится наболевшим главный врач больницы Борис Шарипов. – Радует, что капитальный ремонт больницы идёт по графику. Качество выполнения работ БСК очень хорошее.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104