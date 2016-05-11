Дорогие друзья!

София Тавратовна Ахметгареева, выпускница Стерлитамакского техникума физической культуры, Стерлитамакского института физической культуры, мастер спорта международного класса по армрестлингу, трёхкратная чемпионка мира, защищавшая спортивную честь Стерлитамака и Республики Башкортостан, в настоящее время тяжело больна.

Для выздоровления необходимо дорогостоящее лечение.

Желающих оказать помощь просим перечислить деньги на карту Сбербанка 4276 4000 4100 3402. Получатель – Ахметгареева София Тавратовна.

София – молодая мама. Её сыну нет ещё и двух лет. Давайте вместе сделаем подарок маленькому Илье, сохранив жизнь его маме!

Низкий поклон всем неравнодушным.

Общественный совет по физической культуре и спорту

при главе администрации ГО г.Стерлитамак РБ1299

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104