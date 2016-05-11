Дорогие друзья!
София Тавратовна Ахметгареева, выпускница Стерлитамакского техникума физической культуры, Стерлитамакского института физической культуры, мастер спорта международного класса по армрестлингу, трёхкратная чемпионка мира, защищавшая спортивную честь Стерлитамака и Республики Башкортостан, в настоящее время тяжело больна.
Для выздоровления необходимо дорогостоящее лечение.
Желающих оказать помощь просим перечислить деньги на карту Сбербанка 4276 4000 4100 3402. Получатель – Ахметгареева София Тавратовна.
София – молодая мама. Её сыну нет ещё и двух лет. Давайте вместе сделаем подарок маленькому Илье, сохранив жизнь его маме!
Низкий поклон всем неравнодушным.
Общественный совет по физической культуре и спорту
при главе администрации ГО г.Стерлитамак РБ1299