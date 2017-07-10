Двойная благодать милосердия

Помощь ближнему – покой душе

Хочется верить, что этот проект заденет даже самые чёрствые сердца. Он предполагает помощь малоимущим, но по большому счёту касается нас всех. Ведь каждый хочет жить в стабильной, благополучной стране, где нет социальных изгоев – бомжей, беспризорников, одиноких стариков.

Зачем выяснять, по каким причинам тот или иной человек оказался на обочине жизни? Как говорится: от сумы да от тюрьмы не зарекайся! Нет человека, которого бы не гнули тяжёлые жизненные обстоятельства. Слава Богу и близким любящим людям. Они не оставили в трудное время, поддержали, поверили, помогли. А если бы таких не нашлось?

Дать шанс подняться оступившемуся человеку – благородная цель. Чем помочь? Зачастую такие люди нуждаются даже не в деньгах. Они всегда их могут добыть. Кто срезает провода в садах, кто выпрашивает милостыню, самые совестливые за плату могут вскопать огород пенсионерке. Но многие из них давно забыли, когда к ним обращались с ласковым словом, заботились, разговаривали по душам.

От участников проекта не требуются значительные суммы или полная отдача душевных и физических сил – уже есть люди, посвятившие себя делу милосердия. От каждого из вас нужно только по горчичному зёрнышку души и веры в необходимость и важность борьбы за каждого, пусть даже самого опустившегося, человека. Проект не будет нуждаться в постоянной подпитке – в дальнейшем планируется его самоокупаемость.

Организаторы – благотворительный фонд «Восстановление» – условно назвали его «Центр социальной адаптации и помощи нуждающимся». Планируется организовать приют на 20 койко-мест. В приюте нуждающиеся получат горячую пищу, смогут помыться, постирать бельё, постричься, переночевать, им окажут медицинскую и психологическую помощь. Периодически будут проводиться лекции о вреде алкоголя, наркотиков и курения. При необходимости можно обратиться к юристу, а также восстановить утраченные документы. Желающие смогут приобрести специальность, найти работу.

Единственное условие пребывания в приюте – отказ от наркотиков, спиртного и сигарет.

Приют разместят в строении 1907 года (ул.Халтурина, 192 – завод пчелоинвентаря), где до Отечественной войны был православный храм. Сейчас идёт подготовка к реконструкции храма, а часть здания отойдёт под приют.

А.ЛЕЙХНЕР

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104