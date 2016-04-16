Единственные в республике

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Школьницы Стерлитамака – стобалльницы

Статистика показывает, что каждый двадцатый школьник выбирает биологию для сдачи на ЕГЭ. Кто из нас воспринимал всерьёз этот предмет, учась в школе? Между тем, сдать его достаточно непросто. Это подтверждают результаты нынешнего тестирования: два выпускника г.Стерлитамака написали ЕГЭ по биологии на 100 баллов. Это ученица школы № 1 Екатерина Нефёдова и Виолетта Перевеведенцева из гимназии № 5.

На встречу мы пригласили Екатерину Нефёдову и учительницу биологии Светлану Николаевну Корсун ( на снимке), которая вправе разделить этот успех.

– Признаться, высокий балл за экзамен был ожидаем, – говорит Светлана Николаевна. – Когда я узнала результат, безумно обрадовалась, но не удивилась – Катя его заслужила.

Для Кати школа № 1 – родная, она училась здесь с первого класса. О биологии поначалу не думала, в десятом классе, когда нужно было определиться с профилем, записалась в медицинский класс.

– Заинтересовалась предметом благодаря учительнице, – признаётся Катя. – Светлана Николаева так интересно рассказывала о скучных, на первый взгляд, вещах, что мы на каждый урок шли с удовольствием.

С тех пор Катя целенаправленно занималась биологий, была призёром республиканского этапа Всероссийской олимпиады, в этом учебном году стала призёром заключительного этапа.

– Сколько нужно заниматься, чтобы написать ЕГЭ на сто баллов? – спрашиваем мы.

– Я серьёзно готовилась к олимпиадам, а не к самому экзамену, поэтому мне было несложно, поскольку знания были. Но, признаться, на сто баллов не рассчитывала, думала, наберу 98, – отвечает девушка.

– Среди высокобалльников – тех ребят, которые сдают ЕГЭ на 80 баллов и выше, случайных людей нет, – продолжает учительница. – Это огромный труд, каждодневный, систематический. В этом году многие ученики нашей школы, сдавшие ЕГЭ по биологии, показали отличные результаты. К примеру, Антон Самков написал на 96 баллов. Но получить сто баллов – признаться, это редкий случай. Для этого должно сойтись многое: нужно знать химию, русский язык и литературу, чтобы правильно написать и сформулировать мысль. Катя именно такая, многое зависит от самоподготовки, организованности…

Не секрет, что каждый второй выпускник ходит на дополнительные занятия к репетиторам. Это считается залогом успешной сдачи экзамена.

– Я с репетитором не занималась, – отрицает Катя, – как и многие одноклассники, получившие высокие баллы по ЕГЭ.

– Убеждена, что репетитор не гарантирует успеха, и потом, что может дать моему ученику другой учитель? Всё, что непонятно, я объясняю сама, – утверждает Светлана Николаевна.

Она родом из Мурманска, работает в школе с 2004 года, учитель высшей категории. Катю «ведёт» с шестого класса, с тех пор, когда начала преподавать в классе биологию. На мой взгляд, каждому педагогу, чей ученик написал ЕГЭ на сто баллов, надо присваивать звание заслуженного учителя.

– Да, учитель может дать многое – некоторые темы скучны, я стараюсь преподнести материал увлекательно. Но конечный успех, повторюсь, зависит от ученика. Никакой лучший учитель или родители не заставят ребёнка учиться, если он сам в этом не заинтересован. Помню, какой была Катя в средних классах – ответственной, любопытной, скромной, она из тех людей, которые предпочтут сделать, но промолчать. Позже, в старших классах, я увидела, что она не просто увлечена биологией, а нацелена на результат: стремится узнать все тонкости науки, победить в олимпиадах. Школу окончила с золотой медалью.

– Почему среди многих предметов ты выбрала биологию? – спрашиваем девушку.

– Хотела быть врачом, для этого нужно сдать ЕГЭ по профильным предметам – химии и биологии, – отвечает она.

Кстати, многие выпускники школы каждый год поступают в медицинские вузы страны, часть – в нефтяной университет, где тоже нужно знать химию. В учебном заведении созданы все условия, чтобы ученики углублённо изучали предметы: классы полностью оборудованы, в этом году закупили современные микроскопы.

– Почему по биологии так мало стобалльников? – обращаемся к Светлане Николаевне.

– Биология при всей кажущейся простоте – очень сложный предмет, а безошибочно ответить на все вопросы, подобрать правильно «ключи» (те, кто сдавал биологию, поймут) совсем непросто.

– Что вы можете посоветовать будущим выпускникам, решившим сдавать этот предмет?

– Лучше, если ученик будет учить биологию с шестого класса, наверстать упущенное за один или два года непросто, придётся штудировать огромное количество материала. Важно участвовать в олимпиадах, не ограничиваться учебником, читать дополнительную литературу. Пример Кати – очевидное доказательство, что это возможно.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104