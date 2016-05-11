Единство помыслов и дел

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Прошёл фестиваль семейных талантов

В этом году День семьи, любви и верности совпал с языческим праздником Ивана Купалы. Стерлитамак отметил эти праздники масштабным мероприятием – вторым летним фестивалем семейных талантов в парке имени Гагарина. Организатором выступил Фонд поддержки и развития образования г.Стерлитамака «Каркаданн», которому в этом году исполнилось 10 лет.

– Весной мы уже проводили фестиваль семейных талантов, – историей проекта делится исполнительный директор ФПРО г.Стерлитамака Евгения Долгих. – Праздник закончился, а к нам продолжали поступать заявки на участие. И тогда мы решили провести фестиваль ещё раз. У нас выступают не только семьи, но и просто талантливые ребята и различные творческие коллективы. Мы намеренно не ограничивали участников ни по времени, ни по жанру. У нас царит дружеская атмосфера. Основная задача фестиваля – сплотить семьи и доставить радость участникам и зрителям.

Для начала всем желающим предложили нарисовать свою ромашку – символ праздника семьи, любви и верности. И дети, и взрослые с азартом принялись демонстрировать свои таланты. Малыши с огромным удовольствием осваивали технику рисования эбру – создание рисунка нерастворимыми красками на воде с мастер-класса по созданию кукол-оберегов были девочки. Несколько подзабытое в последнее время искусство плетения венков из полевых цветов пользовалось одинаковой популярностью у всех.

Концертная программа была насыщенной и разнообразной. Более трёх часов можно было наслаждаться современными, народными танцами, песнями, частушками, стихами, сценками, шутками. В музыкальном батле сошлись ребята из четырёх отрядов санатория «Берёзка». Танец-попурри, песни, хороводы – зрители просто не знали, за кого болеть. Семья Мансуровых привезла из путешествия танец «Душа Востока», который публика приняла на ура. Сёстры Гиниятуллины сразили наповал умением читать стихи. А семья Нуриахметовых-Паньковых позабавила зрителей сценкой-танцем «Однажды в деревне». Прибаски (частушки) в исполнении Софьи Москвичёвой вызвали в зале весёлый смех. Многие семьи, пришедшие в парк «просто посмотреть», не могли удержаться и выходили на сцену со своими номерами. Для всех участников фестиваля у спонсоров проекта нашлись замечательные призы. Проголодавшиеся гости праздника угощались мясными деликатесами от партнёра мероприятия.

– Мы участвуем в фестивале уже второй раз, – говорит Алина Гиниятуллина. – Нам очень нравится уютная, почти домашняя атмосфера праздника. Осенью организаторы обещали провести ещё один фестиваль. Советуем не лениться, подавать заявки и обязательно участвовать. Ведь мероприятия, подобные этому, сплачивают семью. А дети после фестиваля раскрепощаются, становятся более уверенными в себе.

Организаторы мероприятия постарались соблюсти на празднике традиции Иванова дня. Головы гостей украшали венки из полевых цветов. Волонтёры раздавали разноцветные атласные ленточки, чтобы люди, загадав желание, повязали их на дереве. Ребята с удовольствием участвовали в квесте «Найди папоротник». И какой же Иван Купала без гадания? Вытащенные из специального мешка записки с предсказаниями напророчили успехи в учёбе, приятные встречи, большие и тяжёлые подарки. В конце праздника все прыгали через костёр, правда, не настоящий.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104