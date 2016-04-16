Эпоха Щеблановой

Знак уважения и памяти

Открыта мемориальная доска в память о Елене Георгиевне Щеблановой, которая руководила Стерлитамаком с 1965-го по 1985 год. Это были годы бурного роста и развития города.

Присутствовавшие на торжестве задавались вопросом, как же изменился наш город в этот период, какие новые объекты появились. Ответ мог бы быть очень длинным, если перечислять всё сделанное. Или очень коротким: всё, что находится к западу от реки Стерли до улицы Коммунистической включительно, построилось в эпоху Щеблановой. Самое главное, конечно, – строительство жилья. Строили много, работали в три смены, распределяли бесплатно. Эти дома сегодня несколько неуважительно называют «хрущёвками». Так говорят те, кто не жил в землянках и бараках. Ликвидация жилья барачного типа, без элементарных удобств, с самодельными электроплитками в комнатах и с керогазами в общих коридорах была большим достижением тех лет. Люди искренне радовались, получая квартиры в пятиэтажках. Одновременно строились магазины шаговой доступности, поликлиники и больничный городок с девятиэтажным стационаром, два великолепных дворца культуры, Дворец пионеров, широкоформатный кинотеатр, школы, детские сады и ясли, комплекс филиала нефтяного института. На небольшой улице Блюхера – три средние школы. Две такие же – на проспекте Октября. Трудно представить наш Стерлитамак без этих объектов. Не каждому дано так ярко жить и дарить людям новый город.

Елена Георгиевна Щебланова родилась в городе Курске в 1921 году. После школы училась в Казанском химико-технологическом институте на химика-технолога. В 1949 году приехала в Стерлитамак и осталась здесь на всю свою трудовую жизнь.

Десять лет проработала на содовом заводе. Не в конторе, не в лаборатории, а непосредственно на производстве. Там заслужила уважение и доверие трудового коллектива. В 1962 году была избрана секретарём партийного комитета крупнейшего в то время химического предприятия города. Через три года стала вторым секретарём горкома КПСС, отвечала за всю промышленность, транспорт и связь. Уже через год её избрали первым секретарём, ответственным за весь город, за его развитие, за работу всех отраслей, за нормальную жизнь. Она стала первой женщиной в республике, возглавившей вторую по численности организацию коммунистов Башкирии.

Взялась за эту работу смело, уверенно, ответственно. Теперь несколько забылось, как осуществлялось руководство городом. Во главе всего были горком КПСС (не путать с аппаратом горкома, организатором исполнения решений партии) и его бюро. Все ключевые вопросы обсуждались на заседаниях бюро, в состав которого входили секретарь горкома, председатель исполкома горсовета, несколько руководителей крупных предприятий, общественных организаций, передовые рабочие.

Е.Г.Щебланова руководила работой бюро, анализировала и оценивала позиции членов бюро, подводила итоги, обеспечивая принятие верных решений. Это было непросто. Ведь в бюро входили в разные годы такие известные руководители, как Н.Я.Ерёменко, В.Н.Шик, Г.А.Трутнев, В.М.Титов, которые имели своё мнение, отстаивали его. Профессиональный уровень Е.Г.Щеблановой позволял ей вести с ними диалог на равных. Она прекрасно разбиралась в проблемах каждого предприятия.

В 1966 году город избирал депутата в Верховный Совет СССР. Кандидатом был учёный с мировым именем, лауреат Нобелевской премии, академик Н.Н.Семёнов. Елена Георгиевна повезла его по всем крупным заводам. В конце поездки Николай Николаевич задал ей прямой вопрос: «Вы работали на содовом производстве, как вы разбираетесь в сложных технологиях других предприятий города?». Ответ Щеблановой был прост и лаконичен: «Должность обязывает».

Для характеристики Елены Георгиевны очень подходит слово «стремительность». Она стремительно, почти бегом поднималась на второй этаж здания горкома, где находился её кабинет, стремительно шла к трибуне для выступлений, так же ходила по цехам заводов и стройплощадкам. За ней с трудом успевали руководители-мужчины. Как-то в город приехал Маршал Советского Союза, министр обороны Д.Ф.Устинов. Щебланова повезла его на завод «Авангард», затем на «Соду», где ей известно было всё и вся. Она легко поднималась по железным лестницам на любую отметку производственных установок. А вот Дмитрию Фёдоровичу было тяжело,

и он по-свойски признался: «Елена, я за тобой не успеваю…».

Коллеги и соратники не могли не заметить её увлечённости своей работой, которая была в радость, она занимала её целиком.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 июля 2017 года)

М.ХАКИМОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104