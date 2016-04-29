Фантастика реальности

Умелые руки рождают «умные» вещи

В 18-19-м веках успехи механики дали пищу фантазёрам. Гофман придумал прекрасную механическую девушку. Мэри Шелли – Франкенштейна. Карел Чапек – термин для механических людей – «робот». Фантасты прошлого и не подозревали, что в будущем механика, соединившись с неизвестной им электроникой, с лихвой осуществит их самые смелые проекты. С возникновением мехатроники и робототехники появятся реальные машины-роботы. В Италии уже изобрели робота-пожарного, в США – виртуального бармена, в Японии – робота, который делает массаж лица для лечения различных расстройств, в России собираются наладить серийное производство чудесных чемоданов. Они будут буквально бегать за хозяевами! Но, как говорится, «зачем ума искать и ездить так далёко?». Недавно в Стерлитамаке в СФ БашГУ прошли курсы повышения квалификации и семинар-практикум для учителей школ, преподающих робототехнику.

На семинаре-практикуме занимались конструированием «умной» юрты (на снимке) – аналога «умного» дома. Педагогам раздали робототехнический набор и учебно-методическое пособие, которое содержит 10 уроков с подробными инструкциями по сборке модели юрты и её программированию. Авторы набора «Умная юрта» – А.Х.Даминов, В.Н.Анохина, Н.А.Мамынова и С.А.Гусятников – создали его для обучения детей основам конструирования и программирования. Ребята смогут научиться программировать микроконтроллер, узнают принцип работы датчиков, как их использовать и где применять. Набравшись опыта, можно создавать собственные мобильные приложения и с их помощью дистанционно управлять «умной» юртой.

Судя по всему, учителя были крайне заинтересованы в преподавании робототехники в школе. Дело в том, что педагоги, которые используют в своей практике робототехнику, решают целый комплекс проблем. Руководитель направления образовательной робототехники СФ БашГУ Вера Николаевна Анохина рассказывает:

– Образовательная робототехника – это передовая педагогическая технология. Она находится на стыке перспективных областей – механики, электроники, автоматики, конструирования, программирования и технического дизайна.

– С какого возраста можно начать обучение робототехнике?

– С детского сада, используя конструкторы «Лего». Они повышают мотивацию детей к обучению.

– Наверное, то же происходит и при изучении робототехники в школе?

– Конечно. Для того, чтобы достичь успеха в этом деле, потребуется знание не только физики, радиотехники, математики, программирования, но и других дисциплин. В робототехнике важны точные расчёты (при подборе материала для цепи и элементов, их сопротивления, силе тока и других параметров). Польза для развития интеллекта огромная – формируются математический склад ума, способности к анализу и синтезу. Легопедагогика сейчас – одна из самых известных и распространённых педагогических систем, где широко используется предметно-игровая среда обучения и развития ребёнка.

Образовательные курсы посетила С.В.Антипина, руководитель по контрольно-надзорной деятельности в сфере образования РБ. Участники семинара обсудили правовые аспекты дополнительного образования в регионе, узнали, как грамотно организовать преподавание робототехники, какую квалификацию должен иметь учитель.

– Робототехника сегодня – одно из самых актуальных направлений, – говорит Светлана Викторовна. – Во-первых, это очень интересно современным детям. Во-вторых, большая часть типовых профессий в России связана теперь с мехатроникой и робототехникой. В последнее время появляется много новых специальностей, которых раньше не существовало вообще. Сейчас и наша обычная жизнь, и обустройство заводов и фабрик связано с программированием. Людей, разбирающихся в робототехнике, умеющих программировать, работать на новом оборудовании, остро не хватает. Это касается любой сферы – начиная от нефтегазовой промышленности и заканчивая гуманитарными науками. И очень хорошо, что таких специалистов готовят в СФ БашГУ.

Сегодня в школьных программах робототехники как обязательного предмета нет. Но есть определённые модули, косвенно связанные с этим направлением. Например, информатика, технология и др. По всей России, в том числе и Башкортостане, робототехника преподаётся внеурочно в качестве дополнительного образования. И желающих очень много.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104