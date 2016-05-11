Футбол. Крупная победа в Салавате

В очередном туре чемпионата Республики Башкортостан по первой лиге первая команда футбольного клуба «Стерлитамак» встречалась на выезде с салаватским «Зенитом».

Ожидаемого противостояния не получилось – подопечные главного тренера А.Р.Губайдулина некогда грозных соседей обыграли легко: в первом тайме у стерлитамакцев отличились «записные голеадоры» Алексей Кузнецов и Андрей Рассказанов, а во второй половине матча увеличили свой снайперский счёт Артём Карамышев, Артур Губайдулин, чётко реализовавший пенальти, и Алексей Николаев. В итоге хозяева уступили – 0:5!

Кстати, мы с этой же командой играем в 1/4 розыгрыша Кубка Башкортостана. Кубковая игра будет домашней и пройдёт на стадионе ЦВР «Надежда» 19 июля.

9 июля в Салавате в рамках первенства РБ по второй лиге «Стерлитамак-2» играл с ДЮСШ «ГСК». В этом матче мячей забито ещё больше – игра закончилась со счётом 8:2 в пользу гостей. В первом тайме «Стерлитамак-2» тоже повёл с преимуществом в два мяча, во втором тайме подопечные играющего тренера Александра Феофанова забили шесть мячей. В нашей команде по три гола в активе Арсена Биглова и Евгения Воронкова, по одному – у Никиты Феофанова и Марселя Хабаева.

Сегодня «Стерлитамак-2» будет принимать ишимбайскую ДЮСШ-1.

В.ДАНИЛОВ

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