Готов к школе? Всегда готов!

Растим первоклашек

Сейчас в детских садах не только воспитывают, поят, кормят и ухаживают за детьми. Современные малыши уже в младших группах начинают познавать мир, а в подготовительных – серьёзно занимаются фонетикой, математикой, рисуют, танцуют, участвуют в театральных постановках и даже в научно-практических конференциях. Нет, это не фантастика! Рассказывает заведующая детским садом № 21 Марина Владимировна Салимова:

– Умственное, физическое и нравственное развитие детей начинается уже в младших группах. В старших – целенаправленно готовят ребят к школе сразу по нескольким направлениям. Психологическое – одно из самых главных. С ребятами работает психолог и воспитатели. Детей учат умению сдерживать себя, выслушивать мнение товарища, считаться с ним и уважать его. Азбука нравственности – это доброжелательное отношение к людям, желание защитить малыша, которого обижают, уважение к старшим, вежливость и порядочность.

– Как понимают порядочность маленькие дети?

– Очень правильно. В их понимании ни в коем случае нельзя ябедничать, сваливать свою вину на другого, смеяться над чужой бедой, оставлять друга в беде, присваивать чужие вещи. У них очень строгий и чётко разработанный моральный кодекс. И дети, пожалуй, гораздо принципиальнее взрослых – нельзя так нельзя!

– Дело идёт без проблем?

– Без проблем, кажется, ни одного дела не бывает. В нашем случае главная трудность – формирование правильной самооценки. Иногда у ребёнка складывается повышенная самооценка, а иногда – наоборот. Есть у нас один мальчик. Он боится высказывать своё мнение, хотя для своего возраста многое знает и говорить хорошо умеет, но молчит, пока не спросишь. А есть девочка. Знает, не знает, а руку тянет – лишь бы сказать что-нибудь. Боится, что её не заметят, не оценят. Разные у нас детки. И одна из основных задач психолога – научить ребятишек дружно работать в коллективе. Это очень важно и для учёбы в школе, и для жизни.

– Как вы это делаете?

– Наши дети все вместе ведут исследовательские работы.

– Исследователи в детском саду? Что же они исследуют?

– Недавно ребята исследовали плесень. Раскладывали кусочки хлеба по баночкам. Определяли виды плесени. Выясняли, как защитить от неё пищу. И даже пришли к выводу, что в некоторых случаях плесень бывает полезной.

– А как насчёт индивидуальных проектов?

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 июля 2017 года)

Беседовала Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104