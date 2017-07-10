Готовим военных водителей

Военный комиссариат города Стерлитамака и Стерлитамакского района объявляет набор в автошколу юношей, завершивших профессиональное обучение в 2017 году, годных по состоянию здоровья без ограничения или с незначительными ограничениями, подлежащих призыву в 2017 году, на курсы водителей категории «С». На подготовку по категории «Д» направляются призывники, имеющие категорию «С», в возрасте более 21 года; по категории «Е» – призывники, имеющие категорию «С» более 1 года.

Стоимость обучения оплачивает Министерство обороны.

Занятия – с 17 до 19 часов. По всем вопросам обращаться с 9 до 17 часов в кабинет № 6 военного комиссариата города Стерлитамака и Стерлитамакского района по адресу: улица Худайбердина, 118, кабинет № 22. Телефон 20-61-42.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104