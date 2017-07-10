И сбежали от грязнули пешеходы и коты…

Кто помоет переход?

… Хотя нет, коты остались. Дремлют на каменных плитах. Пожалуй, только бездомные четвероногие уютно чувствуют себя в надземном переходе на пересечении улиц Худайбердина и Вокзальной. Люди же стараются подниматься сюда как можно реже – многие предпочитают сделать крюк и перейти дорогу поближе к Дому быта, по обычному переходу, снабжённому светофором. Почему?

Пешеходная галерея была открыта почти пять лет назад. Продуманная, современная, она не только позволяла свободно преодолеть опасный участок проезжей части, но и радовала глаз. Под высокими сводами крытого воздушного моста горожане фотографировались. Отсюда открывался панорамный вид на самую длинную улицу города. Здесь, оценив акустику, с вдохновением играли уличные музыканты.

Сегодня в надземный переход не хочется. Грязные лестницы, пыль в воздухе. Парализованные европейские подъёмники примотаны к поручням скотчем. Монолитный поликарбонат, которым покрыта галерея, считается одним из самых прочных прозрачных материалов. Но теперь сквозь него ничего не разглядишь: чтобы он оставался прозрачным, его надо мыть.

– При строительстве и сдаче в эксплуатацию пешеходной галереи не были заложены средства на её помывку – только на охрану и сухую уборку, – комментирует ситуацию зам.начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа М.В.Лёвкин. – Сегодня есть муниципальное задание – привести надземный переход в порядок. Клининговые компании, в которые я обращался, просят за однократную помывку 100 тысяч рублей. Самая низкая цена по городу – 70 тысяч рублей.

– Но на учёте в центре занятости стоят безработные горожане, которые наверняка согласятся помыть переход в сотни раз дешевле!

– Мы не имеем права перечислять бюджетные средства гражданам – только организациям, имеющим юридический адрес и технические возможности для проведения таких работ. Мы ищем подрядчика. Затем будет объявлен тендер на помывку пешеходной галереи. Выиграет его организация, готовая сделать это за меньшую цену. До конца лета постараемся привести галерею в порядок.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104