Иногда дальний путь – самый близкий

Визитка

Антону Фёдорову 36 лет, он сын талантливейшего режиссёра и преподавателя С.И.Щетининой. Выпускник Щукинского училища, актёр, работает в театре «Около дома Станиславского» (худрук. Ю.Н.Погребничко). Молодой режиссёр, ставит спектакли в Москве и Башкортостане. В Салаватском государственном драматическом театре идёт его «Шукшин», а спектакль «Земляки» по повести М.Карима «Деревенские адвокаты» стал победителем республиканского фестиваля «Театральная весна».

Как прийти к театральному зрителю, которого нет

Вам казалось, что театр не играет для вас важной роли? Поверьте, вам только казалось. В Стерлитамакском башкирском драматическом театре режиссёр из Москвы, наш земляк Антон Фёдоров (на фото справа) ставит спектакль по повести Мустая Карима «Таганок». Премьера, запланированная на 28 сентября, наверняка изменит вашу жизнь к лучшему. И вот почему.

ВНУТРЕННЯЯ ЭМИГРАЦИЯ

– Антон, почему именно Мустай Карим?

– По всем статьям это не мой автор – советский человек, режимный писатель. Когда я жил здесь, не читал его. В Москве застал приятеля-земляка за книжкой, взял почитать, понял, что это здорово. Тогда я только закончил актёрский факультет, образ башкирского театра у меня был, и мне не нравилось то, что я видел. Ведь Мустай Карим не бытовой писатель – он воспринимает мир как талантливый поэт. И когда берёшься за его повести, видишь не только цель сделать красивый спектакль с красивыми декорациями. Видишь человеческую тему, прикасаясь к которой, становишься чуть-чуть лучше. Я очень хотел его поставить, и у меня появилась такая возможность. Это духовный опыт: ты разбираешься, почему человек ошибается, как находит выход… Как каждый из нас может сделать мир лучше? Мустай Карим призывает нас начать с себя. Я называю это внутренней эмиграцией: можно, не покидая страны, эмигрировать в себя, но периодически возвращаться к людям и делиться своими размышлениями.

– А есть с кем делиться? Вряд ли вам нравится то, что происходит сегодня с театром?

– Да, немногие ходят в театр: он заставляет думать, а думать – сложно. Чтобы привлечь зрителя, многие современные театры существуют по законам средневековья: многовековой период подъёма миновал, и в 21-м веке люди снова приходят повеселиться – посмотреть на кривляющуюся звезду. По-моему, театр чем-то другим должен заниматься – давать если не интеллектуальный посыл, то эмоциональный, задевать не поверхностное, а глубинное. При всём пессимизме у меня есть желание ставить спектакли: хотя бы один человек придёт, хотя бы одна фраза попадёт в него – ради этого стоит вырваться из Москвы, потратить два месяца. Кстати, мой мастер Юрий Николаевич Погребничко начинал с того, что ездил по стране, ставил спектакли. Работал, например, на Камчатке. Сегодня в Москве театр востребован, в глубинке – нет (если спектакли в маленьких городах идут, это ещё не значит, что театр живёт). Если бы именитых режиссёров обязали хотя бы раз в год уезжать на периферию и ставить там спектакли, возможно, ситуация изменилась бы. Зритель приобрёл бы иной угол зрения, а это всегда хорошо.

РЕДКАЯ ВСТРЕЧА

– Как вы думаете, почему ваш спектакль «Земляки» на «Театральной весне» признали лучшим?

– Критики (в том числе московские) говорили: «Всё сделано достойно». А после спектакля ко мне подошла женщина: «Мустай Карим так не звучал никогда. Ему бы понравилось».

– Как жители республики могут посмотреть спектакль – хотя бы в видеозаписи?

– Даже гениальные спектакли на видео лучше не смотреть – я себе это категорически запретил. Театр – это не кино, это другой вид искусства, суть в том, чтобы именно прийти и посвятить душевной работе время и силы. Спектакль «Земляки» будут играть 8 сентября в Уфимском театре «Нур» в рамках Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык». Что касается Салавата, это город маленький и молодой, а «Земляки» – не такой уж простой спектакль. Нереально ждать большого числа зрителей – их просто нет.

– Но театрального зрителя можно вырастить – например, организовать культ-походы старшеклассников и студентов…

– Я не сторонник того, чтобы водить людей на спектакль как на митинг. Помню, в студенчестве мне довелось играть в Орловском ТЮЗе: пригнали огромное количество детей, в зале стоял гул, маленькие зрители на сцену ноль внимания. Пришлось мне собрать возле себя девчонок и мальчишек с первых рядов (я видел, что им было интересно) и в виде монолога рассказать спектакль…

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 15 июля 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104