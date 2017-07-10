История исчезнувших деревень

Совсем недавно в Стерлитамаке вышла книга Раисы Злобиной и Николая Исачкина «Свет погасшего созвездия. Улькар». Авторы посвятили её жителям исчезнувшей деревни Улькар и Михаило-Архангельского хутора, сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, защитниками Отечества, труженикам тыла, детям войны, уроженцам этих мест, подвергшимся репрессиям.

– История деревни Улькар и Михаило-Архангельского хутора неразрывно связана с историей страны, – говорит одна из авторов книги, краевед Раиса Александ-

ровна Злобина. – Несмотря на то, что эти два населённых пункта находились недалеко друг от друга, исторические события в них развивались по разному сценарию.

Улькар был основан малоземельными и безземельными крестьянскими семьями. В 1930 году, в период массовой коллективизации, здесь создали сельскохозяйственную артель «Улькар», что с башкирского переводится как «созвездие». Колхоз стал миллионером, а в Великую Отечественную мужчины деревни защищали родину на фронте, а женщины достойно трудились в тылу. Однако к 1979 году деревня фактически прекратила своё существование. Лишь небольшое сельское кладбище под сенью дубов напоминает сегодня о том, что здесь когда-то жили и трудились люди.

Михаило-Архангельский хутор основал мировой судья Григорий Кусакин, работавший в Стерлитамаке. Старообрядческий хутор поначалу представлял обособленное поселение, в котором жили сам Григорий и его сыновья. Позже туда переселились несколько семей из села Помряскино. Жители хутора, имевшие крепкие хозяйства, подверглись репрессиям за нежелание вступать в колхоз. Но в 1934 году колхоз там всё-таки организовали. Однако в 1986 году хутор прекратил своё существование, последним его покинул участник войны Афанасий Кусакин. Сегодня его сын Виктор Кусакин продолжает дело своих предков, не желая оставлять землю, на которой родился.

Восстановить события прошлых лет мне помогли уроженцы деревни и хутора Николай Фёдорович Исачкин, Надежда Алексеевна Быкова, Нина Александровна Злобина, Минзада Минигалеевна и Рим Саитханович Валишины, Александр Васильевич Мясоедов, Евгений Михайлович Запромётов, Никита Иванович Якимов, музейные работники и журналисты.

Книгу о судьбе деревни Улькар и Михаило-Архангельского хутора мы написали по велению сердца. Мы хотим, чтобы потомки жителей этих исчезнувших с лица земли населённых пунктов помнили своих предков и свято чтили их память.

М.СЕРГЕЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104