К спортивным подвигам готовы
Прошли межлагерные соревнования
Старты межлагерной спартакиады – большой праздник для ребятни. Сколько десятков лет создаются эти летние ребячьи республики, столько и соревнуются они в силе, скорости, ловкости, умении продолжать славные спортивные традиции школьников.
Старты межлагерной спартакиады – большой праздник для ребятни. Сколько десятков лет создаются эти летние ребячьи республики, столько и соревнуются они в силе, скорости, ловкости, умении продолжать славные спортивные традиции школьников.
Первыми выходят на старт легкоатлеты: эстафета команд, состоящих из троих юношей и трёх девушек. Сразу вырываются вперёд и до победного финиша не уступают лидерство бегуны из «Салюта». Затем на волейбольной площадке разворачивается турнир по пионерболу. На футбольном ристалище бьются в этот момент команды лагерей имени Константина Заслонова и «Спутник»; игра проходит с ощутимым позиционным преимуществом более рослых футболистов «Спутника», но почти все их удары проходят мимо ворот, к тому же удачно действует голкипер противника, и матч заканчивается обидной для ребят из «Спутника» ничьей – 1:1. Зато болельщики заслоновцев торжествуют.
… Три дня продолжались соревнования. И на торжественной церемонии награждения победителей и призёров все чествовали салютовцев, опередивших соперников в общекомандном зачёте. Команда «Салюта» была первой в пионерболе, легкоатлетической эстафете, «Весёлых стартах» и упражнениях по нормативам ГТО. Второе общекомандное место заняла спортивная дружина «Спутника», выступившая ровно во всех видах спартакиады. Хозяева из ребячьей республики «Чайка» победили в футбольном турнире, а в спартакиаде в целом стали третьими призёрами. Однако и заслоновцы не в обиде, потому что в таких соревнованиях всё-таки побеждает в первую очередь дружба!
Олег ПЕРШИН