К спортивным подвигам готовы

Прошли межлагерные соревнования

Старты межлагерной спартакиады – большой праздник для ребятни. Сколько десятков лет создаются эти летние ребячьи республики, столько и соревнуются они в силе, скорости, ловкости, умении продолжать славные спортивные традиции школьников.

Старты межлагерной спартакиады – большой праздник для ребятни. Сколько десятков лет создаются эти летние ребячьи республики, столько и соревнуются они в силе, скорости, ловкости, умении продолжать славные спортивные традиции школьников.

Первыми выходят на старт легкоатлеты: эстафета команд, состоящих из троих юношей и трёх девушек. Сразу вырываются вперёд и до победного финиша не уступают лидерство бегуны из «Салюта». Затем на волейбольной площадке разворачивается турнир по пионерболу. На футбольном ристалище бьются в этот момент команды лагерей имени Константина Заслонова и «Спутник»; игра проходит с ощутимым позиционным преимуществом более рослых футболистов «Спутника», но почти все их удары проходят мимо ворот, к тому же удачно действует голкипер противника, и матч заканчивается обидной для ребят из «Спутника» ничьей – 1:1. Зато болельщики заслоновцев торжествуют.

… Три дня продолжались соревнования. И на торжественной церемонии награждения победителей и призёров все чествовали салютовцев, опередивших соперников в общекомандном зачёте. Команда «Салюта» была первой в пионерболе, легкоатлетической эстафете, «Весёлых стартах» и упражнениях по нормативам ГТО. Второе общекомандное место заняла спортивная дружина «Спутника», выступившая ровно во всех видах спартакиады. Хозяева из ребячьей республики «Чайка» победили в футбольном турнире, а в спартакиаде в целом стали третьими призёрами. Однако и заслоновцы не в обиде, потому что в таких соревнованиях всё-таки побеждает в первую очередь дружба!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104