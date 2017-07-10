Как изменятся налоги в этом году

Пошаговая инструкция для плательщиков

Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год заканчивается 1 декабря 2017 года. Налоговые органы республики сообщают, как изменятся суммы по сравнению с 2015 годом.

Вот уже второй год налог на имущество физлиц исчисляется исходя из кадастровой стоимости.

Для налогоплательщиков, для которых налог, исчисленный по-новому, превышает сумму, уплаченную ими в 2014 году, предусмотрен переходный период. Налог будет повышаться постепенно, в течение 5 лет, с применением понижающих коэффициентов. При исчислении данного налога за 2016 год будет применен коэффициент 0,4 (за 2015 год применялся коэффициент 0,2).

С 2015 года садовые домики с назначением «жилые» приравнены как объекты налогообложения к жилым домам. Это означает, что при исчислении налога в отношении садовых домиков применяется пониженная ставка налога и необлагаемый вычет в размере 50 кв.м. от площади садового домика. Соответственно, садовые домики площадью менее 50 кв.м налогом с 2015 года не облагаются.

При расчете земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2016год будут учитываться новые результаты государственной кадастровой оценки. В части транспортного налога изменения касаются только владельцев дорогостоящих машин стоимостью свыше 3 млн рублей. При исчислении налога за 2016 год к ним применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3. По сравнению с 2015 годом на 300 марок расширен перечень таких автомобилей. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте Минпромторга РФ. (minpromtorg.gov.ru).

Владельцам большегрузов, внесшим в 2016 году платежи по системе Платон и заявившим право на льготу, размер транспортного налога будет уменьшен на сумму таких платежей.

Чтобы заранее узнать, как в целом изменились суммы налогов за 2016 год, налоговые органы рекомендуют воспользоваться сервисами ФНС «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости» и «Калькулятор транспортного налога». Они размещены на сайте www.nalog.ru.

В настоящее время налоговые органы завершают подготовку к рассылке налоговых уведомлений с расчетом имущественных налогов за 2016 год. Уведомления будут рассылаться в течение лета, уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2017 года.

Налог на имущество

Как рассчитать

Налог на имущество физических лиц рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и капитального строительства по следующей схеме:

(Н1 – Н2) х K + Н2, где

Н1 — это полная сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости,

Н2 — сумма налога за 2014 год (то есть исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости),

К — понижающий коэффициент (в 2016 году он равен 0,4).

Полная сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости, рассчитывается так:

Кадастровая стоимость х (Общая площадь минус Налоговый вычет)/Общая площадь х 0,1/100 х Доля владения х коэффициент владения (число месяцев владения/12).

В отношении комнат налоговый вычет равен 10 кв. м, квартир — 20 кв. м, жилых домов — 50 кв. м.

Пример расчета налога за 2016 год по квартире с параметрами: общая площадь — 56 кв. м, кадастровая стоимость — 2,95 млн рублей, налог, исчисленный исходя из инвентаризационной стоимости за 2014 год, — 259 рублей, доля владения 1/3.

1. Рассчитываем полную сумму налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости:

2 950 000 х (56 – 20)/56 х 0,1/100 х 1/3 х 1 = 632 рубля;

2. Рассчитываем налог за 2016 год:

(632 – 259) х 0,4 + 259 = 408 рублей.

Освобождаются от уплаты налога ветераны войны, пенсионеры, военнослужащие и другие категории граждан. При этом льготы предоставляются в отношении одного объекта имущества каждого

вида, который может быть выбран самим налогоплательщиком.

Если налог, исчисленный исходя из кадастровой стоимости, окажется меньше, чем исчисленный исходя из инвентаризационной стоимости, то уплачивается налог, исчисленный исходя из кадастровой стоимости (Н1). Гражданам, у которых площадь недвижимого имущества меньше налогового вычета, налог и вовсе платить не придется.

Кадастровая стоимость, исходя из которой рассчитан налог, в обязательном порядке указывается в налоговом уведомлении, которое налоговый орган направляет налогоплательщику вместе с квитанциями для уплаты налога. При этом стоимость указывается с учетом предусмотренного Налоговым кодексом вычета.

Для расчета налога за 2016 год применяется кадастровая стоимость, действующая на 01.01.2016 г.

Узнать размер актуальной кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости можно по запросу в органах Росреестра, а также на сайте Росреестра rosreestr.ru.

Обращаем внимание, что на сайте Росреестра отражается кадастровая стоимость с учетом последних изменений, в связи с чем она может отличаться от кадастровой стоимости, утвержденной по состоянию на 01.01.2016 г., исходя из которой производится исчисление налога на имущество физических лиц за 2016 год.

Земельный налог

Как рассчитать

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 27 июля 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104