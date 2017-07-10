Как перевозить ребёнка?

Горячая тема последнего времени – детские удерживающие устройства. Вокруг много недоумения и возмущений. В первую очередь – среди самих родителей. Поэтому ведётся активная разъяснительная работа. Установка детского кресла, и не абы какого, а качественного, должна стать добровольным актом заботливого родителя.

Сегодня сложился большой рынок удерживающих устройств. На чём стоит остановить свой выбор? Критерий один – надёжность фиксации ребёнка в автомобиле. Ремень должен проходить через грудь малыша, а не через шею. Какое устройство применять – зависит от размера ребёнка. Например, для детей постарше допустимы так называемые бустеры – подушки, которые подкладываются под ребёнка и позволяют пристегнуть его штатными ремнями. Они недорогие, но бустер должен обеспечивать правильную посадку во время всей поездки.

Казалось бы, всё понятно и просто, но трагические цифры статистики говорят об обратном. На территории республики отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с несовершеннолетними, где большинство участников ДТП – пассажиры в возрасте 3-11 лет. Только за шесть месяцев текущего года в республике зарегистрировано 178 ДТП. В них погибли 10 детей, 185 несовершеннолетних получили ранения различной тяжести.

В целях нормализации этой печальной ситуации сотрудниками ГИБДД проводятся комплексные мероприятия. Усилена работа по безопасной перевозке групп детей автобусами, а также частными автомобилями.

Следует понимать, что в задачи инспектора не входит оценка удерживающего детского устройства – этим занимаются сертификационные органы. Поэтому инспектор проверяет одно – насколько надёжно зафиксирован ребёнок, рекомендуя применять только сертифицированную продукцию. Разумеется, кто-то будет покупать дешёвые сиденья «для галочки». В этом случае его не могут оштрафовать, но, в конечном итоге, безопасность ребёнка – забота водителя и родителя.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 761 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» вступило в силу с 12 июля. Пункт 22.9 этого документа звучит так: «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребёнка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла».

То есть, ребёнка можно перевозить на заднем сиденье автомобиля, если он пристёгнут штатным ремнём безопасности. Никто не будет взвешивать его или измерять рост. Надо понять одно – у инспектора нет цели оштрафовать водителя. Это забота о безопасности детей. И нужно помнить о требовании правил – ребёнка до 7 лет следует перевозить только в детском удерживающем устройстве!

Кстати, анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что ребёнок на заднем сиденье в сертифицированном детском кресле защищён значительно лучше, чем, например, пристёгнутый водитель в автомобиле с подушкой безопасности.

И.ЮСУПОВ, старший инспектор

по пропаганде БДД ГП ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ

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