Как получать услуги быстро и без очередей

В этом помогут многофункциональные центры

Количество услуг, предоставляемых МФЦ, постоянно растет. Сегодня благодаря многофункциональным центрам можно получить более 1300 услуг. Жители республики по достоинству оценили удобный сервис — только за первый квартал 2017 года было выдано более 300 тысяч документов.

Впервые система многофункциональных центров появилась в республике в 2012 году. Напомним их суть — для того, чтобы получить ту или иную справку или документ, не нужно обращаться в различные ведомства и обивать пороги чиновников. Зарегистрировать предприятие, встать на налоговый учет, получить загранпаспорт и многое другое можно с помощью МФЦ.

В настоящее время в Башкортостане работают 74 многофункциональных центра. Кроме того, организовано около 500 точек выездного обслуживания. Наиболее востребованы среди жителей республики такие услуги, как государственная регистрация прав на недвижимость, постановка на налоговый учет, выдача сведений о кадастровом учете, штрафах ГИБДД, прием заявлений на сохранение накопительной части пенсии.

Как это работает

Принцип действия прост:

Заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается к сотруднику МФЦ, представляя документ, удостоверяющий личность, и пакет документов на получение государственной (муниципальной) услуги, которые не могут быть собраны без участия заявителя — например, копию паспорта, страхового свидетельства. В случае, если это предусмотрено, оплачивается госпошлина.

Сотрудник центра заполняет заявление, распечатывает его и предоставляет заявителю на подпись.

Заявителю выдается расписка о приеме документов с указанием сроков исполнения услуги — не более 30 дней.

В этот период сотрудник МФЦ собирает все необходимые справки. Сейчас эта процедура значительно упрощена благодаря электронному документообороту между ведомствами.

В назначенный день заявитель приходит в МФЦ и, предъявив документ, удостоверяющий личность, под расписку получает нужную ему услугу.

Что нового

Водительское удостоверение

Одна из востребованных новинок этого года — получение водительского удостоверения в МФЦ. На данный момент услуга доступна в 15 офисах республики по следующим адресам:

г. Уфа, ул. Новомостовая, 8

г. Уфа, ул. Интернациональная, 113

г. Уфа, ул. Г. Мушникова, 17

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 30/5

Филиал г. Октябрьский, ул. Кортунова, 15

Филиал г. Туймазы, ул. С. Юлаева, 69а

Филиал г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 83

Филиал г. Салават, ул. Ленина, 11

Отделение с. Толбазы, ул. Ленина, 113

Филиал г. Нефтекамск, ул. Строителей, 59

Отделение г. Дюртюли, ул. Матросова, 1

Отделение г. Агидель, ул. Первых Строителей, 7а

Отделение с. Николо-Березовка, ул. Строителей, 33

Филиал г. Сибай, ул. Горького, 74

Филиал с. Месягутово, ул. И. Усова, 3.

— Для того чтобы получить водительское удостоверение в офисах МФЦ, необходимо предоставить основной пакет документов, — говорит сотрудник пресс-службы МФЦ Республики Башкортостан Регина Акбарова. — Перечень можно уточнить на официальном сайте учреждения mfcrb.ru, а также по телефону контакт-центра МФЦ (347) 246–55–33. Кроме того, консультацию можно получить, обратившись в один из 15 офисов.

Виза и загранпаспорт

Оформить заграничный паспорт (сроком на пять лет) и подать заявление на получение визы, в том числе в страны Шенгенской зоны, также стало возможным через любой офис МФЦ.

— Это очень комфортно, особенно для жителей отдаленных районов республики, — комментирует Регина Акбарова. — Посетители могут комплексно решить вопрос организации отдыха: подать документы на оформление загранпаспорта, подать заявку на получение визы для выезда за границу.

Что касается биометрического загранпа- спорта, рассчитанного на 10 лет, — в МФЦ его можно будет получить только с 1 февраля 2018 года.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 6 июля 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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