Как в «Операции «Ы»

Мы продолжаем полюбившийся читателям цикл публикаций «Следствие вели…» из истории работы правоохранительных органов советского Стерлитамака. Этот материал – о криминальной обстановке в городе первых послевоенных лет.

Разруха стала одной из главных причин роста преступности в стране. Да и сами правоохранительные органы были сильно ослаблены войной. Многие не вернулись с фронта. Нередко ряды милиции пополнялись гражданами, избежавшими призыва: не отличавшимися профессионализмом, не нюхавшими пороха. К тому же, за годы войны преступный мир успел разжиться трофейным оружием.

Криминальная ситуация в послевоенном Стерлитамаке мало чем отличалась от общесоюзной. Появлялись здесь и свои «чёрные кошки», промышлявшие грабежами. Так, в механическом цехе завода имени Ленина бывший вор-рецидивист П.И.Таль сколотил банду, занимавшуюся ограблением квартир. Долгие годы по городу ходили легенды об этой банде: дескать, годами не могли выйти на неё, а при аресте банды сам начальник милиции города получил по голове рукояткой пистолета. Как бы там ни было, стерлитамакские милиционеры не только посадили преступников на скамью подсудимых, но и представили часть награб-

ленного, найденного при обыске. Крови на них не было, поэтому отделались бандиты сравнительно легко: почти каждый получил по пять лет.

За сухими строчками газетных информаций – трагедии целых семей. 20 июня 1947 года выездная сессия Верховного суда республики рассмотрела дело по обвинению троих жителей города, совершивших зверское насилие над двумя женщинами, сопряжённое с ограблением, сбытом награбленного. За это преступление один из них получил 25, двое других – по десять лет лишения свободы.

… Супружеская пара, отбыв срок, решила вернуться к криминальному промыслу. В ночь с 17 на 18 марта 1946 года напали на гражданку Мордовину, нанесли ей несколько ударов по голове обухом топора. Труп сбросили в подпол. Но далеко не ушли. Выездная сессия Верховного суда БАССР приговорила мужчину к расстрелу, а его жену – к 10 годам лишения свободы.

… Зимой темнеет рано. В 1946-м уличное освещение в Стерлитамаке оставляло желать лучшего. Поздним февральским вечером возле избирательного участка в школе № 18 ночную тишину разорвал истошный крик. Проходившие неподалёку избиратели кинулись на шум и застали в сугробе истекавшего кровью парня. День выборов для избирателя Александра Новосельцева закончился трагически. Молодого человека доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его жизнь.

По горячим следам задержали группу хулиганов. 20 марта в переполненном зале городского театра состоялось судебное заседание Верховного суда БАССР. Городская газета писала тогда, что эта банда «с осени 1945 года систематически терроризировала горожан».

«Наши люди хотят жить спокойной жизнью, – сказал в обвинительной речи прокурор Макаров. – И если ещё находятся такие выродки, которые мешают им в этом, то советское правосудие должно покарать их со всей жестокостью».

Закончил он своё выступление под овации. Зрители не расходились до поздней ночи в ожидании приговора. И, надо полагать, не разочаровались. Суд приговорил главаря банды к расстрелу, троих – к 10 годам лишения свободы с последующим лишением избирательных прав на 10 лет и выселением в отдалённые места страны. Ещё трое получили по пять лет.

Тогда закон к преступникам был куда более суров. Картошка с чужого огорода могла обойтись в восемь лет тюремного срока. Ограбление склада чайной – от 10 до 15 лет. Ограбление нескольких буфетов с нападением на буфетчиц стоило одному из бандитов 25 лет срока заключения. Шокирует приговор водителю, нечаянно задавившему пятилетнюю девочку: его расстреляли. В публикации не сказано, что он был пьян.

Но в случае с убийством возле избирательного участка на суровость приговора повлиял и политический момент. Преступление в день выборов отдавало политической провокацией. «Организованно, группами, вместе со своими агитаторами десятидворок, в большом радостном волнении, в праздничных одеждах, с гармониками, песнями и плясками пришли избиратели на участок», – вещали репортажи тех лет. Токарь завода имени Ленина признавался корреспонденту, что он «безгранично рад, что ему выпало первым получить бюллетень и проголосовать за счастливую жизнь советских людей».

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 июля 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104