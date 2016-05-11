Катастрофа в Омске. Два года спустя

Вспомнили о жертвах, порадовались за выживших

– В тот день я вернулся из увольнительной – многих солдат отпустили к родственникам, приехавшим в учебный центр на принятие присяги. Я лёг и сразу уснул. Внезапно открываю глаза и вижу, что окно в казарме складывается пополам. Зажало меня со всех сторон. В шоковом состоянии звал на помощь и почувствовал, как не хватает воздуха. Вокруг парни кричали, потом сознание затуманилось. Непонятно – живой ты или уже мёртвый.

Если честно, слышать такие откровения жутковато. Представить, как это – находиться под завалами четыре часа, в окружении гибнущих сослуживцев – и вовсе нельзя без ущерба для психики. Стерлитамаковец Владимир Петров рассказывает журналистам о кошмаре, ставшем два года назад поворотным моментом его биографии. В 2015 году при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске он спасся чудом. И получил шанс на новую жизнь.

– Затем верхние плиты убрали, я смог правую ногу развернуть и вытащить поверх завалов, – продолжает свой рассказ Владимир. – Шевелил пальцами ноги и минут через двадцать услышал: «Здесь живой, живой!». По дороге в клинику голову зашивали, раны обрабатывали. В больнице меня здорово «подбодрили», сказав, мол, жить мне осталось не более тридцати минут из-за сильного внутреннего кровотечения. Я не верил, кричал, что у меня всё нормально. Затем очнулся уже в Москве, в институте нейрохирургии.

В годовщину события, 12 июля, Петров вместе с близкими пришёл к мемориалу воинам-интернационалистам вспомнить товарищей. Тогда под завалами погибли 24 молодых солдата-срочника, 21 человек получил тяжёлые травмы.

В акции, посвящённой жертвам Омской трагедии, участвовали десантники, представители администрации города и военного комиссариата, горожане. К памятнику были возложены венки и цветы. Председатель ассоциации ветеранов ВДВ Фанур Давлетбаев заметил, что десантники показали свою взаимовыручку, сплотившись в нужный момент.

В свою очередь Владимир Петров поблагодарил всех, кто откликнулся на его беду и всячески поддерживал. Десять месяцев в гипсе, лечение и реабилитация требовали средств, и нашему земляку помогали многие неравнодушные люди. Травмы беспокоят Владимира до сих пор, а определённая известность не лучшим образом сказалась при трудоустройстве. Его узнавали и опасались брать – вдруг он с больничных не будет выходить? В итоге Владимир работает в магазине бытовой техники продавцом-консультантом.

– Там, под завалами, что было самым страшным?

– Умереть в двадцать лет. И очень жалко было маму. Родственники возлагали на меня большие надежды, да и сам по-другому представлял свою жизнь. Но что случилось, то случилось.

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104