Бесплатный клуб для малышей

Редакция газеты «Стерлитамакский рабочий» приглашает девочек и мальчиков от 5 до 7 лет в клуб «Эрудит». Первое занятие состоится 26 июля в 17 часов в 10-м кабинете по адресу: ул.Комсомольская, 82 (4 этаж). Занятия бесплатные

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104