Конкурс-опрос фотосессии “ “МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО”

Лучше любого селфи! ☀
Друзья, мы рады вам сообщить: проект “ЛИЦА ГОРОДА” работает!
Вчера состоялась вторая встреча – “МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО”.👪
Лучшие фотохудожники без устали фотографировали вас с детьми в обновлённом сквере – в брызгах фонтана, в щедрых лучах солнца и в переливах ребячьего смеха.

Юной победительнице первой фотосессии “РАДУГА КРАСОК” мы вручили пригласительный в кино от нашего любимого партнёра – кинокомплекса “САЛАВАТ”. 🎉

Вы тоже можете получить приз! 😉 Мы разместили ваши фото на нашем сайте и открыли конкурс-опрос .
Любуйтесь семейными портретами, заряжайтесь позитивом и голосуйте!😊

Итоги мы подведём 2 августа! Следите за новостями.

 

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Фотосессия ""МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО". Конкурс-опрос!

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Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104

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Автор: (21 Июл 2017). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Опрос, Отдых, Событие. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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1 комментарий   “Конкурс-опрос фотосессии “ “МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО””

  1. Римма Худайдатова
    21.07.2017 - 18:51

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