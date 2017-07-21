Конкурс-опрос фотосессии “ “МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО”
Лучше любого селфи! ☀
Друзья, мы рады вам сообщить: проект “ЛИЦА ГОРОДА” работает!
Вчера состоялась вторая встреча – “МАЛЕНЬКОЕ ЛЕТО”.👪
Лучшие фотохудожники без устали фотографировали вас с детьми в обновлённом сквере – в брызгах фонтана, в щедрых лучах солнца и в переливах ребячьего смеха.
Юной победительнице первой фотосессии “РАДУГА КРАСОК” мы вручили пригласительный в кино от нашего любимого партнёра – кинокомплекса “САЛАВАТ”. 🎉
Вы тоже можете получить приз! Мы разместили ваши фото на нашем сайте и открыли конкурс-опрос .
Любуйтесь семейными портретами, заряжайтесь позитивом и голосуйте!
Итоги мы подведём 2 августа! Следите за новостями.
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Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (21 Июл 2017). Рубрика: Культура, Лента новостей, Новости Стерлитамака, Опрос, Отдых, Событие. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.
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