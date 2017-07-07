Конкурс-опрос фотовыставки “Радуга красок”

Друзья, всё получилось! Вчерашняя фотосессия “Радуга красок” собрала взрослых и подростков, молодых и совсем юных горожан.

Мы волновались, готовились, разгоняли тучи😄. Ветер отбирал воздушные шары и покушался на причёски, но – ура! Вы улыбались, фотографировались, общались – и мы были счастливы.

Открывается конкурс-опрос! Горожан, чьи фото наберут больше всего голосов, ждут подарки🎁 В понедельник сообщим дату окончания конкурса, так что следите за новостями!

Кстати: “Радуга красок” стала первой в серии бесплатных тематических фотосессий. “Стерлитамакский рабочий” уже готовит для вас следующие яркие праздники. Не пропустите!

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Фотосессия "Радуга красок". Конкурс-опрос! 2 (19%, 3 голос(ов))

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