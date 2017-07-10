Криминальная хроника

В полиции города за прошедшую неделю зарегистрировано 1484 заявления и сообщения о происшествиях. Выявлена 41 кража чужого имущества, 8 фактов мошенничества, 1 факт грабежа.

Участковым уполномоченным полиции раскрыта кража. В дежурную часть обратился мужчина с жалобой о пропаже планшета, купленного за 9000 рублей. Потерпевший рассказал, что распивал спиртные напитки у себя дома по улице Элеваторной с малознакомым мужчиной. После чего и обнаружил пропажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выяснить, что кражу совершил тот самый гость. Установлена личность подозреваемого, это мужчина 28 лет, уроженец Кармаскалинского района. Он сбыл планшет первому встречному, заверив, что это его вещь. Установлена и личность покупателя. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

За минувшую неделю личным составом управления составлено 1363 административных протокола. В их числе 175 – за нарушение антиалкогольного законодательства, 739 – за нарушение правил дорожного движения, задержаны 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

А.НАГАЕВА

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