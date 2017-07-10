«Крымнаш» – пропаганда или правда?

Офицер запаса побывал в Севастополе

Марс Хасанович Сафуганов был героем нашей публикации два года назад. В канун Дня Военно-морского флота офицер запаса рассказывал, как десять лет служил в дивизии надводных кораблей Черноморского флота и как на противолодочных кораблях прошёл по морям и океанам 200 тысяч километров. Море всегда с ним: оно ему снится. А недавно человек и стихия вновь встретились наяву. Сафуганов побывал в Севастополе – теперь он знает, почему в портовом городе мало моряков, зачем вернётся в Крым через год, и о чём пишутся самые правдивые стихи.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

– Мы с сослуживцами два десятилетия переписывались и созванивались (теперь вот «WhatsApp» нам в помощь), и наконец-то собрались в Севастополе, повидались, – делится радостным событием Марс Хасанович. – В Севастополе более четырёх тысяч памятников, около двухсот из них посвящены Великой Отечественной войне. За десять лет службы не нашлось времени всё увидеть. А теперь всю неделю мы с супругой ходили по городу, смотрели, запоминали… Южные рубежи нашей Родины надёжно защищены: всё время проводятся учения. Когда супруга спросила, почему в городе мало моряков, наш друг ответил: «Они все работают, они в море!». Хочется приехать снова с детьми и внучкой: когда мы уезжали в Башкирию, сыну было десять, дочери – четыре года.

Сын Сафугановых, Артур, живёт с семьёй в Иваново: в детстве он рисовал небо, самолёты, ракеты, теперь служит в ракетных войсках стратегического назначения. Его сестра Регина знает пять языков, живёт во Франции. Но их отец уверен: море навсегда соединяет тех, кто его любит. Значит, семейная мечта встретиться в Крыму обязательно сбудется.

ПРИВЕТ ИНОСТРАННЫМ ДЕЛЕГАЦИЯМ

Крым – наш, в этом нас настойчиво убеждают с телеэкранов и со страниц газет, даже лозунг появился: «Крымнаш».

– Это не пропаганда, а правда, – делится впечатлениями Марс Хасанович. – Мы разговаривали с людьми на улицах, в магазинах и кафе – все доброжелательны, открыты. Севастополь – ухоженный, насыщен российской символикой, жители говорят по-русски, а не по-украински (кстати, и когда я служил там в 80-90-е, тоже всегда слышал русскую речь). Частые гости – иностранные делегации – всё выспрашивают у севастопольцев, как им живётся в составе России. И видят счастливые лица. Лично я испытываю гордость за крымчан: за годы жизни под Украиной они не сломались, а верили, что Россия их не забудет. Конечно, есть и недовольные: молодые сразу хотят высоких зарплат. «А если бы тут был Донбасс?» – спрашивают их те, кто постарше. «Нет, не надо!» – сразу приходят в себя недовольные…

В руках у Сафуганова – книжечка цвета утреннего моря. Он привёз из Севастополя стихи своего друга, офицера-подводника, капитана 3-го ранга запаса Геннадия Копылова. Мой собеседник желает всем морякам здоровья, удачи и семи футов под килем, а морякам запаса дарит стихотворение своего друга:

Мы сменили давно на гражданское платье

Просолённые ветром морские шинели.

Но есть ёмкое русское слово «братья»,

И оно всегда приводило к цели.

В мирный час и в нелёгкую пору

Как неразрывная нить – связь веков.

Вместе в радости будем и в горе,

Ведь не бывает бывших моряков.

Сегодня в городе, достойном поклоненья,

Многолюдно, светло и празднично.

Флота Военно-морского рожденье.

Золотом дата значится.

Достанем мундиры парадные,

Постоим на бульваре Приморском,

Вспомним будни достойные, ратные,

Поклонимся памятным доскам…

И куда бы судьба ни бросила,

Мы всем трудностям вопреки

Отстоим тебя, любимая Родина,

Остаёмся с тобой, наша Родина,

Мы гордимся тобою, Родина,

Ведь мы – русские моряки.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104