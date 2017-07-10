Крышу отремонтируют

Городская прокуратура добилась судебного решения, обязывающего сделать ремонт кровли в спортивном зале физкультурно-спортивного комплекса «Стерлитамак-Арена».

Конструкции ФСК были разрушены из-за большого скопления на крыше снега. Администрация спортивного учреждения не обеспечила своевременную уборку. Учитывая, что спортивный комплекс посещают тысячи граждан, а его использование в таком состоянии опасно для людей, прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать крышу.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

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