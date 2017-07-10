Ленара Иванова посетила благотворительный фонд

«Мать и дитя» – это спорт, вокал, танцы и инклюзивные проекты

Стены вдоль лестницы, приглашающей подняться на второй этаж, изобилуют фотографиями. На снимках – дети. Они рисуют, оттачивают танцевальные движения, поднимают для объятий руки и смеются. Центр дополнительного инклюзивного образования, созданный благотворительным фондом «Мать и дитя», объединяет ребят с ограниченными возможностями. Фонд помогает детям и людям постарше узнать друг о друге, вместе отметить праздники, социализироваться через занятия спортом, вокалом, танцами. Наконец, просто поговорить о своих делах.

– За компьютерами – это не живое общение! – уверены педагоги центра.

Музыкальная студия, творческая мастерская, комнаты с пушистыми коврами и мягкой мебелью, где с детьми работают логопед и дефектолог, дышат уютом и спокойствием. В минувшую среду с условиями работы центра ознакомилась министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Хакимовна Иванова. И осталась довольна увиденным.

До посещения фонда состоялся приём граждан по личным вопросам. С Ленарой Ивановой стерлитамакцы говорили о невыплате заработной платы, оформлении трудовых отношений, получении социальных стипендий, обсуждали проблемы с жильём – всего 24 вопроса.

Войдя в здание центра, министр подбодрила ребят в тренажёрном зале, осмотрела полиграфическую мастерскую и другие кабинеты. Иванову пригласили в небольшой, со вкусом оформленный зал с настоящей сценой и зеркалами в полстены. Здесь дети-инвалиды учатся танцевать, устраивают под руководством педагогов концерты. Ленара Хакимовна от души аплодировала народному танцу в исполнении воспитанницы фонда Наили Лукмановой. Совсем другие эмоции вызвал ролик «Пламя войны», снятый к 9 Мая. Профессиональные актёры и дети-инвалиды изобразили несколько поколений отцов и детей, проживающих философскую историю с грустным концом.

Заинтересовалась Л.Х.Иванова также инклюзивными проектами фонда «Мать и дитя». Суть в том, что дети с нарушениями ментального развития, дети-инвалиды играют в спектаклях и мюзиклах наравне с обычными мальчишками и девчонками. Такие постановки изменяют мироощущение всех участников процесса.

– Я давно хотела побывать в фонде «Мать и дитя», увидеть его преимущества своими глазами, – сообщила Ленара Хакимовна журналистам. – До этого разговаривала с директором фонда Тимуром Кунаккузиным и поняла, что здесь заняты огромным и важным делом. Благодаря педагогам – настоящим энтузиастам-подвижникам, детки с особенностями развития выходят из дома, играют на сцене, танцуют, поют и, главное, чувствуют себя счастливыми людьми. Низкий поклон Тимуру и его команде за это.

Кроме того, министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан отметила высокую активность и грамотность представителей гражданского общества г.Стерлитамака, подчеркнув системность и продуктивность совместной работы.

С.КРАСНИЦКИЙ

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