Макушка лета

Дорогие читатели!

Как бы мы ни держались, но середина лета наступила. Зацвели липы, иван-чай, донник, пчёлы стали заливать мёдом соты, в череде дождливых дней выглянуло жаркое солнышко. Школьники вздохнули: отдыхать осталось меньше, чем уже отдохнули.

Одуряюще пахнут луга. По берегам рек тянет запахом жареных сосисок и цыплят. Зной звенит сверчками. Спеют лесная ягода, малина, смородина. Чай заваривают с мятой, добавляют самую разную траву и листочки смородины. Идёт сенокос – главное событие в деревне, от успеха которого зависит благополучие года. С детства помню этот дружный однообразный труд: женщины сгребали подсохшее сено в высокие кучки, потом вилами эти кучи собирали в копну и стог. Обедали общим столом, все вместе. Мужики после обеда всегда немного лежали, отдыхали: косьба начиналась с рассветом, чтобы успеть до большой жары срезать росистую траву. К вечеру руки словно повторяли движения, сгребающие сено, – до такой степени уставала голова и привыкали к однообразию мышцы. Топили жаркую баню. По вечерам читали вслух тургеневские «Записки охотника». И становились ещё счастливее.

Вообще счастье, думается, вещь во многом ретроспективная. Оборачиваешься в прошлое и понимаешь: да, счастье. В детстве, глядя на мозоли на ладонях от вил, загоревшее лицо (на сенокос одеваешься наглухо в белое, иначе сгоришь под июльским солнцем), признаться, понимала своё счастье лишь тогда, когда работы были завершены.

…А город просыпается уютным звуком гудящих ранних троллейбусов, спешащих развезти людей на работу, поющими птицами, дворниками в оранжевых жилетах, танцующих с метлой под музыку, слышимую только им в наушниках, звонко говорящими маленькими детьми, едва поспевающими в детский садик за суетливой мамой. И у некоторых деток

и некоторых мам на голове есть две макушки, что, по поверью, обещают счастливую жизнь.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104