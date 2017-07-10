Мир против ВИЧ
Решение о государственной программе по созданию вакцины против ВИЧ-инфекции было принято в США и России в 1997 году. Во всём мире предлагаются различные пути создания препарата от ВИЧ.
В США проводятся испытания 100 вакцин против ВИЧ. В одном из исследований вирусологи предложили новый путь в создании прививки от ВИЧ. По их мнению, генная мутация ДНК некоторых мышечных клеток позволяет использовать их в качестве транспортёров для введения в кровь специальных агентов, способных остановить вирус. Хотя испытания прошли только доклинический этап на обезьянах, специалисты возлагают на него большие надежды.
Учёные из США проводят совместные испытания прививки от ВИЧ в африканских странах. В Уганде исследуют влияние вакцины ALVAC. Она дала хороший результат на добровольцах. В настоящее время испытания этого вещества продолжаются.
В Таиланде, Голландии проводились исследования вакцинного препарата Aidsvax, основанного на белке вируса gp120. Испытания прошли клинический этап. Учёные продолжают работать в этом направлении.
Международный конгресс The International Liver Congress предоставил в Барселоне комбинированную защиту от гепатита C и ВИЧ. Эти две инфекции часто встречаются у ВИЧ-инфицированных, усугубляя их состояние. Вакцина уже прошла этап испытаний на добровольцах и показала высокую эффективность.
Исследовательские институты Англии и Кении создали вакцину субтипа A, которая прошла этап испытания на животных. В ближайшее время планируется исследование в клинических условиях.
В проекте организация IAVI разработчики предлагают поместить вирус внутрь бактерии сальмонеллы, после чего её обезвредить. Вакцину предлагается создать в виде назального спрея. В данной разработке используется высокая выживаемость сальмонеллы в слюне и желудочном соке. Испытания позволяют найти новый способ доставки препарата в организм человека.
Все эти исследования пока не вышли на стадию производства вакцин. Однако испытания активно проводятся на добровольцах и дают хорошие результаты. Но клинический этап требует многолетнего исследования. Производство вакцины от ВИЧ – лишь вопрос времени. Даже после успешных изысканий учёные добиваются долгосрочной эффективности у большей части больных.
По материалам интернет-сайтов