Москитная сетка – не преграда

Безответственность взрослых приводит к трагедиям

С начала лета в республике выпали из окон 16 детей, в Стерлитамаке зафиксировано 7 подобных несчастных случаев, один – со смертельным исходом.

В детском хирургическом отделении городской клинической больницы № 1 лежит шестилетний мальчик, упавший с балкона третьего этажа, у него – перелом костей таза. Как это произошло? Родители, оставившие ребёнка без присмотра, разговаривать с журналистами категорически отказались.

– Состояние мальчика хорошее, – рассказывает заведующий отделением Дамир Ахмеров. – Надеемся, после лечения его здоровье полностью восстановится, и он не будет ничем отличаться от сверстников.

По словам доктора, несчастные случаи учащаются с приходом первых тёплых дней.

– Родителям становится жарко и душно, они открывают окна. Дети опираются на москитные сетки и падают. В результате в четырёх случаях малыши получили черепно-мозговые травмы, в одном – компрессионный перелом позвоночника, один ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось.

Маленькие пациенты поступают в отделение и после посещения развлекательных игровых площадок.

– В городе работают два батутных центра, – продолжает Дамир Забирович, – дети прыгают и получают переломы рук, компрессионные переломы тел позвонков, другие травмы. Опасность подстерегает на каждом шагу, поэтому родителям нужно быть предельно внимательными, не оставлять маленьких детей без присмотра ни на минуту. Мальчик, который сейчас у нас лечится, тоже остался дома один – мама ушла в магазин. Из-за безответственности взрослых страдают дети, нельзя допускать подобные случаи.

Несколько советов, как предотвратить трагедию:

– Отодвинуть от окон стулья, табуреты, чтобы ребёнок не смог залезть на окно.

– Производители окон призывают не рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений!

– Можно установить специальные фиксаторы, чтобы ребёнок не смог открыть окно. Применяют и специальные накладные ручки, которые открываются ключом.

– Также существуют специальные блокираторы, которые ставятся на раму окна внизу створки и закрываются на ключ.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104