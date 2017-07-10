«Нас всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь…»

ДЕТСАД СТРОГОГО РЕЖИМА

В три с половиной года меня отдали в «тюрьму». Учреждение, поставившее крест на моём детстве, называлось «детсад». Что может быть ужаснее деревенского детского сада?! Каждое утро меня, с визгом упиравшегося, волокли через всё село в руки ненавистных обер-воспитательниц – «апа».

Впрочем, первая половина дня «дошкольной колонии строгого режима» была относительно терпимой. Ужас начинался в обед – с тарелки супа, кишевшего тошнотворным варёным луком. «Надзирательница»-«апа», мерно вышагивая между столами, рыком рабовладельца заставляла нас лопать эту мерзость. Я давился, безуспешно пытаясь проглотить хотя бы одну ложку. Но легче было проглотить саму ложку, чем её содержимое. Пик экзекуций наступал с послеобеденным сном – следовало целых два часа неподвижно лежать с зажмуренными глазами. И не дай бог «апа» увидит твои раскрытые зенки! Карцер в углу был гарантирован. Неудивительно, что с тех пор мои воспоминания о дошкольном воспитании прочно ассоциируются с украденным детством.

Советская система дошкольного образования должна была готовить детей к школе. В середине шестидесятых в детском садике башкирского села это выглядело так. На «уроке» русского языка в качестве наглядных пособий в ход шли обёртки из-под конфет. Размахивая над головой фантиком от «Буревестника», «апа» вопрошала: «Балалар! Как называется эта птичка?». «Ша-а-йка!» (чайка), – неслось над стрижеными под ноль головами. «Надо говорить не шайка, а щайка!» – поправляла она нас. «Щайка, щайка…», – шелестело ей в ответ.

Следующий «этап» урока плавно перетекал в политинформацию. «Это кто?» – ткнув ногтем в портрет В.И.Ленина, спрашивала «надзирательница».

«Лилин-баба-а-ай!» – раздавался торжествующий вопль. «Когда Ленин-бабай был маленьким, – переходила она к биографии вождя мирового пролетариата, – его звали Вува. (Особенность башкирского и татарского произношения в том, что в них, как и во французском, ударение всегда падает на последний слог – авт.). Когда Вува-бабай подрос, его стали звать Валудя. А когда Валудя-бабай совсем вырос, его стали звать Владимир Ильич Ленин». Из всего этого в моём детском сознании утвердилась одно: странные эти русские, зачем-то с возрастом меняют свои имена. Причём с каждым разом – на всё более сложные.

Как я завидовал соседским мальчишкам, остававшимся на воле! Целыми днями они играли, купались, загорали, ходили по ягоды и на рыбалку, а мы под окрики «надзирательниц» квасились в этом ненавистном душном садике. Морально угнетали даже прогулки, точнее, необходимость шествовать по всей деревне строем, обязательно взявшись за руки с какой-нибудь девочкой (позор!). Хуже всего, что при этом обязательно надо было на всю деревню орать какую-нибудь песню. Что-нибудь про Октябрь или того же «Лилин-бабая».

ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА

В городской школе я смог вздохнуть с облегчением. «Мотать десятилетний срок» уже можно было без принудительного дневного сна и окриков «бригаденфюреров» в юбках. Во всяком случае, вторую половину дня, расправившись с домашним заданием, ты был предоставлен самому себе.

Для каждого из нас школьные годы – самый счастливый период жизни. Каждое поколение уверено, что их потомкам в этом смысле не повезло. В самом деле: мы не знали компьютеров и не прожигали детство в интернете. У нас не было пластмассовых ружей с мигалками на батарейках, зато мы их сами мастерили из досок от ящиков, «приватизированных» со склада гастронома. Мы устраивали «штабы» на чердаках и в подвалах, и родители не боялись, что они превратятся в наркопритоны. Однажды на физкультуре я сломал руку. И родителям не пришло в голову скандалить в школе. Сам виноват! Нашими кумирами были не Бэтмен и Терминатор, а Гагарин и Маресьев.

Было всего полторы программы телевидения (одна основная и вторая – учебная), а не 150, как сейчас. Поэтому и сбегали с уроков из-за очередного выпуска «Ну, погоди!». В нашем дворе негде было играть в футбол, но мы придумали игру «сало», в которой две команды лупили в одни ворота. Зимой на проезжей части двора самодельными клюшками гоняли «банкей» с пустой консервной банкой вместо шайбы. Воротами служили пустые ящики из-под водки. И никто нам не мешал. Потому что дворы тогда принадлежали людям, а не автомобилям и бродячим собакам.

Наша промышленность не выпускала наколенников и шлемов для детских велосипедов. Никто не обращал внимания на ссадины и синяки. Мы гоняли на великах в парке Кирова, а милиционеры гоняли нас. К счастью – безуспешно. Раз они даже рванули за нами в парк прямо на «Жигулях». Виляя между деревьями, мы бросились врассыпную – только нас и видели.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 июля 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104